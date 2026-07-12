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Mikel Merino. "He pasado de lo más bajo a vivir el sueño de mi vida"
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Mikel Merino (Pamplona, 22 de junio de 1996) es el jugador de moda en la selección española. Es el hombre milagro de la Roja. Sus goles frente a Portugal y Bélgica dieron el billete para la semifinal del Mundial ante Francia. Con el paso del tiempo todavía le cuesta asimilar que ya ha pasado a la historia. Más información