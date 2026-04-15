EL PERIÓDICO

La lupa del Atlético-Barça, por Albert Blaya

A la media hora el Barça tuvo el 0-3 tras un arrebato inicial que carecía de sentido, plegados los de Flick a su fe y la confianza que les da ser un equipo, a ratos, apabullante. Fermín, infalible en la mayoría de veces que encara lo decisivo, erró su remate y Musso le abrió la cara, en un mensaje figurado de lo que sería el resto de partido: una herida abierta, visible, que los de Flick iban a arrastrar hasta el pitido final. El infortunio, que en la Champions pesa como un gol, se cebó con el Barça a modo de fiesta, expulsando a Cubarsí en la ida, a Eric en la vuelta, anulando un gol de Ferran. El fútbol no permite quedarse en momentos ni pararse cuando la ola sube, solo escalar y medir los golpes que, para desgracia culé, fueron demasiado duros. El Barça cae, pero le dice al mundo que volverá. Más información