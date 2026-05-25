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Lista de España para el Mundial

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EFE

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El portero Joan García, los defensas Marc Pubill y Eric García y el atacante Víctor Muñoz forman parte de la lista de Luis de la Fuente, seleccionador español, con vistas al Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá y en el que España debutará el día 15 de junio contra Cabo Verde.

La Federación Española de Fútbol dio a conocer la lista con un vídeo protagonizado por el rey Felipe VI, que fue el encargado de dar paso a la "lista de todo un país". Más información