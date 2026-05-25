EFE

Gavi celebra con euforia su convocatoria en la ciudad deportiva del Barcelona

El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha celebrado con euforia en la Ciudad Deportiva Joan Gamper su convocatoria con la selección española para disputar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá

Su compañero de equipo, Lamine Yamal, que también figura entre los 26 convocados del combinado español, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram que muestra el instante en el que se ha confirmado dicha noticia.