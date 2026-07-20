Sara Fernández

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De la Fuente sobre Ferrán: “Ha pasado ya a la historia. Se lo ha ganado y se lo merece”

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró anoche feliz con la victoria que hace a España campeona del mundo y ha reconocido que Ferrán se merecía marcar el gol de la victoria.

“La vida al final es justa. A la gente que trabaja, que pone empeño, que se cae y se levanta y sigue peleando, la vida siempre le devuelve algo. Estoy feliz porque Ferrán haya sido hoy el goleador. Ha pasado ya a la historia. Se lo ha ganado y se lo merece”, señaló.