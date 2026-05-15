EFE

Florentino Pérez anuncia que mandará a la UEFA un dossier por el 'Caso Negreira'

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció este martes en rueda de prensa que mandará a la UEFA un dossier de 600 páginas sobre el 'Caso Negreira' del que aseguró que la institución presidida por Alexander Ceferin "meterá mano".

El máximo mandatario del conjunto blanco explicó que "no puede ser" que esté bajo sospecha "una corrupción pagada durante 20 años" y calificó el caso de los supuestos pagos del Barcelona a los árbitros como "el más grande de corrupción" de la historia del fútbol.