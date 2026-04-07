La FIFA abre expediente a España por los insultos racistas contra Egipto en Cornellà

La FIFA ha anunciado este martes la apertura de un "procedimiento disciplinario" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los insultos de carácter racista e islamófobo ocurridos durante el España-Egipto celebrado el pasado martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Durante dicho encuentro, se escucharon hasta en tres ocasiones diferentes cánticos de "musulmán el que no bote" que ahora serán investigados por los órganos disciplinarios de la FIFA. Más información