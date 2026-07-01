Lucía Feijoo Viera

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Encontronazo entre Bielsa y un periodista: "¿Quién dijo que tenía buena relación con los jugadores?"

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, compareció ante los medios de comunicación visiblemente afectado tras la eliminación de la Celeste en la cita mundialista. El estratega argentino no ocultó su frustración por el desenlace del torneo y calificó el momento como un trago sumamente difícil de asimilar debido a las expectativas que se habían depositado en el proceso. En sus propias palabras, este final representa un duro golpe tanto para él como para el grupo de trabajo que comandó durante la competición. "Para mí este cierre, esta despedida, es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto y por lo mal que terminó", confesó el técnico, destacando además la entrega total y la enorme capacidad de esfuerzo que demostraron sus dirigidos a lo largo de todo el camino. La conferencia de prensa subió de tono cuando un periodista cuestionó el vínculo del entrenador con sus futbolistas, lo que desencadenó un tenso intercambio dialéctico en la sala. Bielsa rebatió de forma categórica las premisas del informador, negando haber afirmado en algún momento que sostuviera una relación idílica con el plantel y defendiendo la naturaleza estrictamente profesional de su gestión al frente del equipo charrúa. "¿Usted me escuchó decir en algún momento que yo tenía buena relación con los jugadores?", inquirió con firmeza el seleccionador, para luego zanjar la polémica cuestionando si los futbolistas realmente se sentían cómodos con su exigente método de trabajo. Más información