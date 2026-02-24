Secciones

Cardona recibe el homenaje de Banyoles y califica de "duro y bonito" el camino al oro

EFE

EFE

El campeón olímpico Oriol Cardona ha recibido el homenaje de su ciudad natal, Banyoles, con una recepción en el Ayuntamiento, desde cuyo balcón se ha dirigido a los más de cien vecinos que le vitoreaban para explicarles que el camino al oro, al que sumó un bronce, ha sido "duro y bonito". Más información

