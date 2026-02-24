Cardona recibe el homenaje de Banyoles y califica de "duro y bonito" el camino al oro
El campeón olímpico Oriol Cardona ha recibido el homenaje de su ciudad natal, Banyoles, con una recepción en el Ayuntamiento, desde cuyo balcón se ha dirigido a los más de cien vecinos que le vitoreaban para explicarles que el camino al oro, al que sumó un bronce, ha sido "duro y bonito". Más información
