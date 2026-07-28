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Todo listo para el eclipse del 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto de 2026, al atardecer, un eclipse total de Sol recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico y rematará su trayectoria en España, con una pequeña incursión en Portugal. Será el primer eclipse total visible desde la España peninsular desde 1912 y el primero que se observa como total en nuestro país desde 1959, cuando solo Canarias se situó bajo la sombra completa de la Luna. Más información