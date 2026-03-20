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Axitinib, el medicamento que logra frenar el avance de tumores neuroendocrinos

Axitinib, el medicamento que logra frenar el avance de tumores neuroendocrinos

Sara Fernández

Axitinib, el medicamento que logra frenar el avance de tumores neuroendocrinos

Sara Fernández

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO

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Un ensayo internacional de fase III, AXINET, que lidera el hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, ha revelado la eficacia de un nuevo fármaco, el axitinib, frente a tumores neuroendocrinos extrapancreáticos metastásicos, logrando frenar su avance. Combinado con el tratamiento estándar, el octreótido, los datos muestran una mejora significativa de la respuesta y el control de la enfermedad, explican desde el centro sanitario. Más información

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