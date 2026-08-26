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La cala escondida cerca de Barcelona con aguas cristalinas y vistas inmejorables

Si buscas una playa tranquila cerca de Barcelona en la que poder relajarte sin aglomeraciones, este es tu sitio ideal. A solo media hora de la capital catalana se encuentra Cala Ginesta, un pequeño espacio de poco menos de 3.000 metros cuadrados ubicado en el término municipal de Sitges (Garraf), justo al lado de un puerto deportivo. El coche es la opción más rápida para acceder a ella, desde las carreteras C-31 y C-32, pero es también la más cara, puesto que el aparcamiento es de pago. En transporte público, la mejor alternativa es el autobús L94, que se puede coger desde la estación de tren de Castelldefels (aun así hay que dar un paseo antes de llegar a la playa, puesto que la parada de bus Passeig Marítim - Port Ginesta está a unos 20 minutos a pie). Más información