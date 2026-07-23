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Los rincones secretos de la Sagrada Família

El huerto junto al sepulcro de Jesús, la sacristía de cristal, el Centro de documentación o los trabajos en curso para la futura Capilla de la Asunción y el 'Pozo de almas' son algunos de lugares poco frecuentados que se pueden descubrir dentro del templo de Gaudí. EL PERIÓDICO recorre estos espacios de la basílica inaccesibles para el público, tras la bendición del Papa de la torre de Jesús.