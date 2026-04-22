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El pueblo a media hora de Barcelona, sin turistas y excepcionalmente bonito: ofrece arquitectura catalana y rutas senderistas con vistas al Mediterráneo

Apenas aparece en las guías de viajes y tampoco ha llegado a los gurús del turisteo de TikTok. Este pueblo ha esquivado hasta el momento la masificación, y no será por falta de encanto. Tiene de todo, desde rutas senderistas con vistas al Mediterráneo hasta arquitectura catalana que recorre desde el gótico hasta el modernismo. Y está a poco menos de media hora de Barcelona. Hablamos de Premià de Dalt, en el Maresme. Situado en la Serralada de Marina, sus calles con antiguas masías y casas de piedra ofrecen decenas de rincones fotografiables por los que perderse sin mirar ni un mapa ni una guía. Más información