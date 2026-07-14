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Protección Civil mantiene activada la alerta por calor extremo en Catalunya

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Barcelona, 14 jul (EFE).- Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Procicat por calor intenso y calor nocturno intenso, ante la previsión de temperaturas que podrían alcanzar los 38 y 39 grados en varios puntos de Cataluña, especialmente el miércoles.

El miércoles por la mañana, la entrada de viento de componente oeste y suroeste hará subir las temperaturas y bajar la humedad relativa en el litoral y prelitoral central, mientras que por la tarde la marinada desplazará y reforzará el calor en el interior. Más información