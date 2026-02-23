Secciones

El Pont del Diable recupera su arco romano tras una década marcada por los primeros desprendimientos

El Pont del Diable vuelve a lucir su arco romano restaurado tras más de una década de deterioro y desprendimientos. Once meses de intervención han permitido consolidar su estructura bimilenaria y garantizar la conservación de uno de los monumentos más emblemáticos entre el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Más información

