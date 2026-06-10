Video: Pau Lizana / Foto: MANU MITRU

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A PIE DE CALLE | Todo listo en la iglesia de Sant Agustí para recibir al Papa

Todo listo en la iglesia de Sant Agustí para recibir al Papa. La llegada del Pontífice no se espera hasta las 16.30, pero toda la prensa acreditada ha tenido que acceder al recinto y superar varios controles antes de las 14.30 horas. La prensa vaticana disfrutará de sillas con pupitre para cubrir el evento. El resto, tendrá que permanecer de pie en las balconadas laterales del templo.