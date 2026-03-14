Otras

La lluvia se alía con Mossos y Guardia Urbana en el primer fin de semana de cierre de Collserola en Barcelona.

Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana han establecido ocho puntos de control para impedir el acceso al parque de Collserola desde Barcelona y contener el brote de peste porcina. La lluvia constante durante el inicio del fin de semana ha reducido la afluencia de ciclistas y excursionistas. Xavier Niño, jefe operativo de los Mossos en Barcelona, subraya que los controles son “informativos, no sancionadores” y destaca la colaboración de la ciudadanía. Los restauradores del parque muestran su resignación ante el nuevo cierre. Más información