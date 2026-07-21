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Densificación

No hace falta apoyarse en los datos (pero, por si acaso, aquí los tienen) para afirmar sin ningún tipo de rubor que la vivienda se ha convertido en la mayor preocupación económica de la población y en el gran drama social a nivel doméstico de la presente década. Y en plena crisis habitacional el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a El Periódico puso sobre la mesa un nuevo concepto con el que intentar hacer frente a la problemática. Una palabra que, seguro, acabará recogido en el listado de los términos que definirán este 2026: densificación.