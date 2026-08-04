EFE

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Barcelona activa el Plan Druida para erradicar el menudeo de drogas en la calle

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Plan Druida para erradicar el menudeo de drogas, el consumo y la venta de drogas en pequeñas cantidades destinadas al consumidor final, que desplegará la Guardia Urbana con la incorporación en septiembre de 50 nuevos agentes.

La nueva estrategia, detallada este martes en rueda de prensa por el teniente del alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, y el intendente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, busca pasar de una respuesta puramente reactiva a una actuación basada en la anticipación. Más información