Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima.

Anunciada en enero de 2024, la nueva propuesta de espionaje ‘Physint’ se presentó como un nuevo capítulo dentro de la estrecha relación entre PlayStation y Kojima Productions. Más de dos años después, Sony Interactive Entertainment se ha apartado unilateralmente del proyecto, algo que han aprovechado en las oficinas de Xbox Game Studios, que se encargará de su publicación tras el cierre de un nuevo acuerdo alcanzado con el estudio japonés.

¿Qué ha pasado con Physint?

PlayStation comunicó su retirada a través de sus cuentas oficiales, donde Sony explica que, tras estudiar detenidamente la situación, habrían optado por poner fin a la relación de trabajo con la productora en relación a ‘Physint’. “Seguimos admirando profundamente la visión de Hideo Kojima para el juego”, afirmó la compañía, que también expresó su deseo de volver a trabajar con el director y su estudio en el futuro.

En su perfil personal, Kojima expuso posteriormente una versión que cambia considerablemente el relato de los acontecimientos. Según explica el creativo originario de Tokio, a mediados de junio la dirección de PlayStation Studios comunicó por sorpresa a la desarrolladora su firme intención de cancelar el desarrollo de ‘Physint’, tras lo cual pasó los tres meses siguientes tratando de encontrar un nuevo socio hasta cerrar finalmente un acuerdo con los de Redmond, con los que asegura compartir “una visión común del futuro”.

Un proyecto entre el videojuego y el cine

“Durante ese periodo pedimos consejo y mantuvimos conversaciones con personas de distintos ámbitos hasta encontrar en Xbox un socio con el que compartimos una visión común del futuro, y entonces decidimos volver a unir fuerzas”, explicó Kojima. “Podéis tener la certeza de que seguimos desarrollando ‘Physint’, nuestro nuevo título de acción y espionaje, y de que el proyecto continúa adelante”.

Antes de esta nueva etapa junto a Xbox, Kojima Productions ya había firmado con Microsoft para desarrollar el juego de terror ‘OD’, un proyecto que, según informaciones publicadas a finales de junio, quedó fuera de los recortes y cancelaciones relacionados con la profunda reestructuración emprendida por Xbox a lo largo de este año. Sobre el tema, Asha Sharma asegura en Xbox Wire que supone todo un honor que Kojima haya elegido trabajar con Xbox en ‘Physint’ y añade que la relación entre ambas compañías se extenderá también al cine y la televisión, a través de nuevos trabajos desarrollados conjuntamente para ambos medios.

Physint - Hideo Kojima returns

Una piedra en el camino

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Kojima ya explicó durante la presentación del proyecto en 2024 que ‘Physint’ se plantea como un título de acción y espionaje creado con tecnología de vanguardia y un reparto de primer nivel, concebido para acercar todavía más el lenguaje del videojuego y el cine. Su regreso al terreno de la acción y el espionaje nos remite inevitablemente a la etapa del creativo japonés al frente de ‘Metal Gear’, aunque por ahora apenas se conocen detalles concretos de la propuesta y ni Xbox ni Kojima Productions han comunicado todavía las plataformas en las que estará disponible así como su fecha de lanzamiento.