Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro SánchezFelipe VICeutaAccidente Ronda LitoralElecciones Estados UnidosCarla JefferyMarcha nórdicaTelecincoManifestación Ceuta
instagramlinkedin

Leyendas de Ultimate Team

EA Sports FC 27 confirma los 21 jugadores de Hall of FUT y revela sus valoraciones

Hall of FUT recupera futbolistas que pertenecen a distintas épocas del modo Ultimate Team con valoraciones comprendidas por encima de 80

Algunos de los jugadores más míticos de la historia de Ultimate Team regresan para FC 27.

Algunos de los jugadores más míticos de la historia de Ultimate Team regresan para FC 27. / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Electronic Arts ya había presentado la variante Hall of FUT como parte de las novedades de ‘EA Sports FC 27’, aunque entonces únicamente conocíamos a sus cinco primeros integrantes. Ahora, la selección crece hasta reunir 21 futbolistas con antecedentes en algunas de las cartas más representativas de Ultimate Team, con valoraciones generales situadas entre 84 y 85.

Hall of FUT recupera jugadores que alcanzaron una enorme popularidad dentro del modo por sus atributos, rendimiento o particularidades jugables, sin necesidad de pertenecer a las categorías ICONO o Héroe. De ahí una selección que agrupa jugadores procedentes de distintas etapas de FIFA Ultimate Team.

Estos son los futbolistas confirmados, junto al club de su versión y la valoración general:

Hulk, Porto, ED: 85 GRL

Víctor Ibarbo, Cagliari, ED: 84 GRL

Miguel Layún, Porto, LI: 84 GRL

David Luiz, Chelsea, DFC: 85 GRL

Aiden McGeady, Everton, MD: 84 GRL

Alexandre Pato, Milan, DC: 85 GRL

Loïc Rémy, Chelsea, DC: 84 GRL

Micah Richards, Manchester City, LD: 85 GRL

Antonio Valencia, Manchester United, MD: 85 GRL

Theo Walcott, Arsenal, ED: 85 GRL

Adebayo Akinfenwa, Wycombe Wanderers, DC: 84 GRL

Mario Balotelli, Milan, DC: 85 GRL

Jakub Błaszczykowski, Borussia Dortmund, MD: 85 GRL

Giovani dos Santos, Villarreal, DC: 84 GRL

Seydou Doumbia, CSKA Moscú, DC: 84 GRL

Eljero Elia, Juventus, EI: 84 GRL

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe, DC: 84 GRL

Marouane Fellaini, Manchester United, MC: 85 GRL

Alessandro Florenzi, Roma, LD: 84 GRL

Gervinho, Roma, EI: 84 GRL

Fredy Guarín, Inter, MC: 84 GRL

Noticias relacionadas

Video de EA Sports FC 27 - Ultimate Team en YouTube.

En paralelo, no está de más apuntar que los artículos básicos de Hall of FUT formarán parte del sistema de la Galería FUT, puesto que al completar y calificar conjuntos de galería se pueden obtener fichas, que posteriormente podrán canjearse por estos artículos en la tienda de fichas de la galería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quejas por la nueva fórmula de acceso de La Meva Salut: 'Muestra cero sensibilidad con las personas mayores
  2. Nacho Abad, Risto Mejide, Iker Jiménez y Pedrerol, líderes de la televisión en redes sociales
  3. Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  4. Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas firmes
  5. La Fiscalía Europea informa al juez de la implicación de Aldama en una trama que blanqueó 27,9 millones en Portugal
  6. El metro y la cesión de los asientos
  7. Encuesta: El 58% de los españoles avalan la actuación de Felipe VI como rey
  8. Marius Borg, el hijo incómodo que Haakon no aparta: condenado y con tobillera, volverá a ser uno más de la familia en el funeral de Harald

EA Sports FC 27 confirma los 21 jugadores de Hall of FUT y revela sus valoraciones

EA Sports FC 27 confirma los 21 jugadores de Hall of FUT y revela sus valoraciones

La pasajera de una motocicleta muere en un choque contra un coche en la A-27 en Valls

La pasajera de una motocicleta muere en un choque contra un coche en la A-27 en Valls

Nepal eleva a más de 1.250 los muertos por la riada en la frontera con China, con más de 4.200 desaparecidos

Nepal eleva a más de 1.250 los muertos por la riada en la frontera con China, con más de 4.200 desaparecidos

Sánchez, sobre Ceuta: "Si existieran pruebas sólidas contra Marruecos, actuaríamos con contundencia"

Sánchez, sobre Ceuta: "Si existieran pruebas sólidas contra Marruecos, actuaríamos con contundencia"

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

La comparecencia de Pedro Sánchez sobre el asalto masivo a Ceuta, en frases clave

La comparecencia de Pedro Sánchez sobre el asalto masivo a Ceuta, en frases clave

El futuro de la misión de la ESA a Mercurio se decide hoy con una crucial maniobra tras ocho años orbitando

El futuro de la misión de la ESA a Mercurio se decide hoy con una crucial maniobra tras ocho años orbitando

El Ibex 35 arranca en positivo pese a la tensión entre Estados Unidos e Irán

El Ibex 35 arranca en positivo pese a la tensión entre Estados Unidos e Irán