Cómo formar un equipo inicial para triunfar en 'Digimon Up'

Elegir a tu compañero inicial en ‘Digimon Up’ es el primer paso de la aventura. Aunque no resulta fácil decantarse sin conocer algunos datos sobre los 15 huevos disponibles, todos ofrecen un rendimiento básico parecido durante las primeras horas, por lo que el resultado de nuestras primeras aventuras dependerá principalmente de cómo organices el equipo alrededor de la línea evolutiva elegida y de la combinación de Digimon de apoyo y cartas de habilidad. Por suerte, has llegado al lugar correcto, porque estas cinco formaciones que planteamos sirven como referencia para los jugadores que están dando sus primeros pasos y quieren preparar equipos equilibrados para varios de los compañeros disponibles.

Núcleo clásico del valor con Agumon

Objetivo: Mantener la presión sin descanso, resistir durante los primeros combates y avanzar por la línea evolutiva de Agumon hasta alcanzar a WarGreymon.

Apoyos recomendados: Gekkomon, que puedes obtener como recompensa, Numemon, el dúo formado por Tai Kamiya y Agumon, y dos apoyos adicionales que aumenten el ataque o la defensa.

Cartas de habilidad: Ataques capaces de golpear a varios enemigos, combinados con cartas defensivas que tengan tiempos de recarga reducidos.

Respuesta en combate: Esta formación protege a Agumon durante las primeras fases y aprovecha los apoyos para aumentar su capacidad defensiva. A medida que evoluciona, puede acabar con grupos de enemigos con bastante facilidad, de modo que resulta una opción muy recomendable para comenzar.

Agumon. / .

Escuadrón de explosión vírica con Guilmon

Objetivo: Causar grandes cantidades de daño en poco tiempo y aprovechar los golpes críticos para terminar los combates antes de que el rival pueda reaccionar.

Apoyos recomendados: Digimon que aumenten el ataque y la probabilidad de golpe crítico, junto con Gekkomon para aprovechar las bonificaciones.

Cartas de habilidad: Ataques contra un único objetivo con tiempos de recarga cortos y cartas que eleven la probabilidad o el daño de los golpes críticos.

Respuesta en combate: Las evoluciones de Guilmon ofrecen buenos resultados mediante un estilo muy ofensivo. Esta formación convierte los combates en carreras contrarreloj en las que conviene derrotar al enemigo cuanto antes, sin darle tiempo para responder.

Guilmon. / .

Formación del zorro místico con Renamon

Objetivo: Controlar los estados alterados, eliminar efectos negativos y mantener el daño durante el combate.

Apoyos recomendados: Digimon con habilidades de curación, limpieza de estados y bonificaciones que beneficien a todo el equipo.

Cartas de habilidad: Cartas que provocan estados alterados, eliminen penalizaciones o causen daño de manera continuada.

Respuesta en combate: Renamon ofrece mejores resultados cuando recibe varios apoyos complementarios. Esta formación resulta especialmente útil en fases y combates contra jefes donde atacar sin pensar puede terminar con el equipo derrotado en pocos turnos.

Renamon. / .

Dragón de llama azul con Veemon

Objetivo: Combinar velocidad, daño equilibrado y ataques capaces de alcanzar a varios enemigos al mismo tiempo.

Apoyos recomendados: Digimon que aumenten la velocidad y mejoren el daño contra grupos numerosos.

Cartas de habilidad: Ataques de área con tiempos de recarga medios que puedan activarse con frecuencia durante el combate automático.

Respuesta en combate: Veemon puede formar un equipo rápido y eficaz para conseguir recursos durante las primeras horas. También responde bien en los primeros duelos contra otros equipos, donde la velocidad puede inclinar el enfrentamiento a su favor.

Veemon. / .

Muro de hierro con Armadillomon o Gatomon

Objetivo: Aguantar durante combates prolongados, reducir el daño recibido y vencer al rival mediante resistencia y recuperación.

Apoyos recomendados: Digimon con valores elevados de salud y defensa, acompañados por habilidades de curación o recuperación.

Cartas de habilidad: Cartas defensivas y curativas con tiempos de recarga cortos.

Respuesta en combate: Esta formación está orientada a jugadores que prefieren avanzar con seguridad y evitar repetir fases por falta de resistencia. Los combates pueden durar más, pero el equipo estará mejor preparado para soportar ataques continuados y recuperarse antes de caer.

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Armadillomon. / .

¿Qué es Digimon Up?

‘Digimon Up’ es un RPG gratuito de progresión automática que está disponible sin cargo desde el 15 de julio de 2026 en App Store y Google Play. Puede instalarse en iPhone, iPad y dispositivos Android, y permite alimentar y entrenar a un compañero, acumular Digievoluciones hasta convertirlo en un Digimon Mega y combatir con las criaturas criadas durante la aventura. Como detalle curioso, todo su arte de píxel se creó expresamente para esta entrega, que también incorpora elementos inspirados en los Digivice, los juguetes de Digimon y el juego de cartas de la licencia.