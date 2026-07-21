Magic presenta sus colecciones de 2027 y llevará MagicCon por primera vez a Japón

Wizards of the Coast ha aprovechado la celebración de MagicCon Ámsterdam para adelantar buena parte de sus planes para 2027, donde destacan tres nuevas colecciones de ‘Magic: The Gathering’, productos adicionales y cuatro nuevas citas repartidas por distintas ciudades del mundo. El encuentro europeo se celebró en el RAI de Ámsterdam del 17 al 19 de julio y reunió torneos, sesiones con artistas, actividades de juego y presentaciones dedicadas al futuro del Multiverso. No obstante, el panel del 17 de julio fue el que sirvió para confirmar que ‘Reality Fracture’ cerrará el arco argumental iniciado tres años atrás con ‘Wilds of Eldraine’, mientras las colecciones previstas para 2027 darán comienzo a una nueva historia que se prolongará durante varios años. ‘Nauctis: The Sunken Realm’, ‘Kamigawa: Titanbreach’ y ‘Zhalfir’ serán sus tres primeras paradas.

Nauctis se hunde bajo el mar en febrero

‘Nauctis: The Sunken Realm’ se publicará el 5 de febrero de 2027 y promete trasladar a los jugadores hasta un plano submarino gobernado por deidades vinculadas a las corrientes marinas. Sus cartas incluirán tritones, homáridos, focas y numerosas criaturas acuáticas, mientras la historia seguirá a un grupo de héroes obligado a intervenir ante el conflicto entre dos reinos enfrentados. La colección inaugurará el nuevo arco narrativo y llevará buena parte de la acción lejos de la superficie, con territorios sumergidos y criaturas nacidas en las zonas más profundas del océano.

Nauctis: Sunken Realm Announce Trailer

Video de Nauctis en YouTube.

Kamigawa recibe una invasión procedente de Ikoria

La segunda colección llegará el 4 de junio de 2027 bajo el nombre de ‘Kamigawa: Titanbreach’. Su historia comienza cuando un camino del presagio atraviesa el cielo de Towashi y permite la entrada de una enorme masa procedente de Ikoria, seguida por criaturas capaces de arrasar el territorio.

La propuesta reunirá dos planos muy conocidos dentro del universo de Magic. Kamigawa aportará sus ciudades iluminadas por neones y su mezcla de tradición y tecnología, mientras Ikoria pondrá en circulación monstruos de gran tamaño. El pueblo de Kamigawa tendrá que unirse para contener una invasión que amenaza con destruir su hogar.

Kamigawa: Titanbreach Announce Trailer

Video de YouTube sobre Kamigawa.

Zhalfir regresará en octubre

‘Zhalfir’ completará el calendario de colecciones anunciado para 2027 con su lanzamiento previsto para el 1 de octubre. El reino regresará al Multiverso convertido en un plano propio, acompañado por una magia ligada a su historia y por el regreso de Teferi Akosa.

Zhalfir - Announce Trailer

Video de YouTube sobre Zhalfir.

Wizards of the Coast quiere presentar este territorio a una nueva generación de jugadores mediante cartas inspiradas en una interpretación de la fantasía africana. El equipo creativo ha trabajado en nuevas formas de magia y en una identidad artística propia para representar el pasado, el presente y el lugar que ocupará Zhalfir dentro del Multiverso.

‘Reality Fracture’ cerrará tres años de historia

Antes de que comience esta nueva etapa, ‘Reality Fracture’ pondrá fin el 2 de octubre de 2026 al arco iniciado con ‘Wilds of Eldraine’. Tras los sucesos de ‘Tarkir: Dragonstorm’, Jace Beleren intentará reconstruir el Multiverso conforme a su propia visión, mientras Chandra y Garruk regresarán con versiones completamente distintas de sus personajes.

La colección tendrá además su propio Secret Lair Bundle, compuesto por dos sobres de coleccionista, seis sobres de juego, un conjunto de tierras básicas con acabado foil tradicional y dos cartas promocionales elegidas entre diez diseños exclusivos. Estas cartas reinterpretarán parte de la colección principal mediante la realidad imaginada por Jace.

Reality Fracture - The Story So Far

Video titulado "Reality Fracture" de YouTube.

Commander también recibirá su propio Mystery Booster

Wizards of the Coast prepara además ‘Mystery Booster: Commander Edition’, una nueva entrega prevista para finales de 2026 y creada para disputar Commander Draft. La compañía ofrecerá sus primeros detalles y un adelanto de las cartas durante la próxima Gen Con.

Cuatro MagicCon durante 2027

El último encuentro de 2026 tendrá lugar en Atlanta del 13 al 15 de noviembre, pero el circuito crecerá durante el próximo año con cuatro citas internacionales. Detroit recibirá la primera del 26 al 28 de febrero, seguida por Tokio del 14 al 16 de mayo, Las Vegas del 27 al 29 de agosto y Ámsterdam del 3 al 5 de diciembre.

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La parada japonesa será especialmente importante, pues supondrá la primera MagicCon celebrada en el país. Con tres colecciones ya anunciadas, un nuevo arco argumental en marcha y más encuentros presenciales, 2027 empieza a tomar forma mucho antes de que ‘Reality Fracture’ cierre la historia actual.