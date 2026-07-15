Estos 4 juegos gratuitos de Steam quieren robarte muchas horas este verano

Los romanos ya sabían que un entretenimiento gratuito podía salir muy caro en su coste medido en tiempo. Los Ludi Romani se concibieron como una celebración de tres días, pero siglos después ocupaban dieciséis jornadas repletas de carreras de cuadrigas y representaciones teatrales. Buena parte de aquellos espectáculos se financiaba mediante dinero público o la generosidad interesada de magistrados y emperadores, de modo que el público solía disfrutar a lo grande sin pagar.

Más de dos mil años después, Steam ofrece ahora una versión bastante menos sangrienta de aquella costumbre. ‘Zenless Zone Zero’, ‘Where Winds Meet’, ‘Warframe’ y ‘Let It Die’ también tienen como propósito ofrecer entretenimiento sin desembolsar dinero, pero sus campañas, sistemas de combate, actividades cooperativas y mundos de gran tamaño pueden extenderse durante cientos de horas. Quedas advertido, porque instalarlos es sencillo, pero encontrar el momento adecuado para abandonarlos puede resultar mucho más complicado.

Zenless Zone Zero

Cuando nos referimos a HoYoverse, lo primero que se viene a la mente es ‘Genshin Impact’, aunque la compañía también guarda en su catálogo juegos como ‘Zenless Zone Zero’. Se trata de un RPG de acción con un apartado gráfico de estilo anime muy cuidado que ofrece un sistema de combate especialmente elaborado, en el que los agentes disponen de habilidades específicas y ataques en cadena que deben utilizarse con astucia para vencer a jefes y adversarios. Si te interesa, puedes descargarlo en Steam desde el 17 de junio de 2026, fecha en la que llegó a la tienda de Valve junto con la versión 3.0, que permite vincular la cuenta con el HoYoverse Pass para conservar el progreso.

Zenless Zone Zero – Tráiler

Where Winds Meet

La siguiente propuesta es ‘Where Winds Meet’ que, además de ser gratuito, ofrece una cantidad de contenido incluso equiparable en ciertos aspectos con la de numerosos juegos de pago. Si te gustan los escenarios inspirados en la China del siglo X, las artes marciales y los mundos abiertos gigantescos, probablemente pasarás muchas horas en este universo. Además de la campaña para un jugador, el título desarrollado por Everstone Studio y publicado por NetEase Games incluye combates PvP, un modo cooperativo para hasta cuatro amigos, mazmorras multijugador y guerras entre gremios, y sigue recibiendo contenidos gratuitos mediante sus actualizaciones. En resumen, puedes reclamarlo gratis en Steam y conservar el progreso entre distintas plataformas, mientras que su monetización se limita a artículos cosméticos.

Where Winds Meet – Tráiler

Warframe

Si prefieres la ciencia ficción, ‘Warframe’ es una alternativa difícil de Digital Extremes que combina disparos, combate cuerpo a cuerpo y misiones que pueden completarse en solitario o en grupos de hasta cuatro jugadores. Durante la aventura podrás conseguir nuevos warframes, fabricar armas y avanzar en una historia que lleva más de una década creciendo. Las primeras horas pueden resultar abrumadoras por la cantidad de sistemas disponibles, pero una vez superado ese comienzo, hay contenido de sobra para dedicarle buena parte del verano. Además, se puede descargar gratis en Steam y permite jugar con usuarios de otras plataformas y compartir el progreso entre ellas.

Warframe - Gameplay Trailer

Let It Die

¿Te gusta un buen desafío y los juegos de género Souls? Pues quizá no lo conozcas, pero hay un título en Steam que cumple estos requisitos y puedes reclamar sin coste. Se trata de ‘Let It Die’, un juego de acción en tercera persona muy exigente que recuerda a los títulos de FromSoftware. Su sistema de muerte, sin embargo, incorpora una mecánica particular. Si un luchador muere, puedes gastar Death Metal, su moneda prémium, para revivirlo de inmediato. Si no lo haces, se convierte en un Hater y permanece en el piso donde cayó. Después podrás recuperarlo mediante Kill Coins, la moneda habitual, y conservar todas sus pertenencias. También puedes regresar a ese piso con un luchador distinto y derrotarlo, aunque esta segunda vía elimina las armas y objetos que transportaba. Además, siempre puedes divertirte en su alocado multijugador asíncrono, que permite atacar las bases de otros jugadores y saquear parte de sus recursos.

Let It Die – Tráiler

Steam no pide sestercios, pero reclama muchas tardes

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‘Zenless Zone Zero’, ‘Where Winds Meet’, ‘Warframe’ y ‘Let It Die’ permiten empezar sin pagar y aunque todos incluyen compras opcionales, el verdadero peligro está en sus campañas, personajes, misiones y modos multijugador, capaces de transformar una tarde tranquila en varias semanas pendientes de la hora de ponerse de nuevo. Solo queda escoger el primero y asumir las consecuencias. Roma necesitó siglos para convertir tres días de juegos en dieciséis jornadas, pero la plataforma de Valve puede conseguir un resultado parecido después de una sola descarga.