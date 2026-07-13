League of Legends: la LEC pone rumbo al Mundial con un verano entre París, Madrid y Niza

El verano competitivo de ‘League of Legends’ ya tiene fechas, sedes y formato, puesto que la LEC volverá el 24 de julio con diez equipos, tres eventos en recintos europeos y la clasificación para el Mundial en juego, dentro de un calendario que llevará la competición por París, Berlín, Madrid y Niza antes de coronar al campeón el 20 de septiembre.

La cita abre el tramo más importante de la temporada europea, pues los tres primeros clasificados obtendrán el billete para el Mundial de Norteamérica. Karmine Corp será el anfitrión del primer fin de semana en París, Movistar KOI recibirá el inicio de los Playoffs en Madrid y el Palais Nikaia de Niza albergará las finales.

El formato de primavera continúa en verano

El split de verano mantendrá el sistema utilizado durante la pasada primavera y esto se traduce en que los diez equipos competirán en una liga a una sola vuelta con series al mejor de tres, tras la cual los seis primeros avanzarán a unos Playoffs disputados íntegramente al mejor de cinco.

La fase final utilizará un cuadro de doble eliminación con cabezas de serie, de modo que los equipos dispondrán de una segunda oportunidad tras su primera derrota. Los supervivientes continúan su ruta hacia Niza, donde se resolverán el título de verano, las posiciones europeas para el Mundial y la última plaza internacional de la región.

La fase final utilizará un cuadro de doble eliminación con cabezas de serie / SP

Nueve semanas sin interrupción

La competición se desarrollará del 24 de julio al 20 de septiembre sin pausas entre la temporada regular y los Playoffs. La nueva zona de estudio del Riot Games Arena de Berlín permitirá ampliar las jornadas habituales a cuatro días por semana, de viernes a lunes, salvo durante los fines de semana reservados para los Roadtrips.

La temporada regular se prolongará hasta el 30 de agosto y ofrecerá dos series al mejor de tres por jornada, excepto el último día, que contará con tres. Los encuentros celebrados en Berlín comenzarán a las 17:00h, hora peninsular española, mientras la jornada final arrancará a las 14:00h para dar cabida a sus tres cruces.

Los Playoffs se disputarán del 5 al 20 de septiembre con los seis equipos clasificados. Salvo durante el fin de semana madrileño, las jornadas tendrán una serie al mejor de cinco desde las 17:00h.

La cita de París

Karmine Corp abrirá el split con un Roadtrip en el adidas arena de París, donde la competición permanecerá del 24 al 26 de julio. El viernes ofrecerá un duelo francés entre KC y Team Vitality, el sábado enfrentará a KC con Movistar KOI y el domingo recuperará la rivalidad entre G2 Esports y Karmine Corp.

La primera serie de las tres jornadas comenzará a las 16:30h, hora peninsular. El recinto reunirá a grupos de seguidores como Blue Wall, Vitality Bees, G2 Army y Las Karpas, con entradas disponibles en Ticketmaster Francia.

Karmine Corp abrirá el split con un Roadtrip en el adidas arena de París, donde la competición permanecerá del 24 al 26 de julio / sp

Madrid abre los Playoffs

El Madrid Arena recibirá la primera semana de los Playoffs los días 5 y 6 de septiembre, bajo la organización de Movistar KOI. El sábado concentrará dos series al mejor de cinco y comenzará a las 12:00h, mientras el domingo arrancará con la final de la Liga Española de League of Legends, que reunirá a los mejores equipos españoles de las ERL.

Después de la final de la LES, la LEC regresará al escenario con otra serie al mejor de cinco para cerrar el fin de semana. La cita permitirá compartir recinto entre la máxima competición europea y el talento español emergente, con entradas disponibles a través de la página del evento.

Niza decidirá el título y el último billete mundialista

Los equipos que superen las primeras semanas viajarán al Palais Nikaia de Niza para disputar las finales del 18 al 20 de septiembre. El duelo del viernes concederá la última plaza europea para el Mundial, el sábado establecerá el orden de los dos primeros representantes y el domingo resolverá el campeonato de verano tras la ceremonia de apertura.

Un verano espectacular

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Con G2 como rival a batir y tres plazas para el Mundial en juego, la LEC afronta nueve semanas en las que un tropiezo puede cambiar el orden europeo. París servirá como primera prueba ante el público, Madrid elevará la presión con el inicio de los Playoffs y Niza dictará sentencia antes del viaje a Norteamérica.