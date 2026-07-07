Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosBarcelonaPortugal - EspañaEstados Unidos - BélgicaL'HospitaletOla de calorCristiano RonaldoUrbanización El FarellMarine Le PenEl tiempo hoyKit Kat
instagramlinkedin

Campeonato

TFT: Guillosko reina en EMEA y jugará la Tactician’s Crown de Deidades siderales

El jugador español se proclama campeón regional y encabezará la representación de EMEA en el torneo internacional del Set 17

Guillosko se procalam campeón del torneo regional de Teamfigth Tactics.

Guillosko se procalam campeón del torneo regional de Teamfigth Tactics. / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Disputadas a lo largo de dos fines de semana, del 26 al 28 de junio y del 3 al 5 de julio, las Finales Regionales EMEA de Deidades siderales han llegado a su fin y el torneo de ‘Teamfight Tactics’ (TFT) coronó al jugador español Guillosko como campeón regional de EMEA, algo que le asegura una plaza directa para la Tactician's Crown del Set 17.

Como queda el plantel

Junto a él, también se clasificaron a través de las Finales Regionales Safo20, de España, HoroX, de China/Reino Unido, Hypno y Bensac, de Francia. Todos ellos completan la representación de EMEA en la Tactician's Crown de Deidades siderales, que se celebrará del 10 al 12 de julio, junto a los cuatro jugadores que ya habían conseguido su clasificación a través del TFT Pro Circuit EMEA: ZyK0o, de Francia, Jedusor, de Francia, Tarteman, de Francia, y PeepoGlad, de Polonia. En total, nueve estrategas defenderán los colores de la región en el campeonato más importante del autobattler estratégico de Riot Games.

Teamfigth Tactics celebra su campeonato mundial.

Teamfigth Tactics celebra su campeonato mundial. / Agencias

Tres días para coronar al campeón mundial

La Tactician's Crown es el torneo más importante de cada set y reúne a los 40 mejores jugadores del mundo para competir por el título de campeón del set. El día 1 comienza con la Ronda de 40, formada por seis partidas en las que los grupos se reorganizan cada dos partidas mediante un sistema de snake seeding, hasta reducir la competición a 32 jugadores.

Noticias relacionadas

El día 2 continúa con rondas de eliminación progresiva, Ronda de 32, Ronda de 24, Ronda de 16 y Ronda de 8, hasta decidir a los finalistas. Allí, el formato Checkmate decidirá al campeón sobre el primer jugador que alcance los 20 puntos y, posteriormente, consiga una victoria en una partida para ser coronado como campeón. Como marca la norma, el torneo podrá seguirse en directo a través del twitch de teamfighttactics.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
  2. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  3. Alonso: 'No hay nada como ganar, ganar te cambia la vida
  4. Carlos Llull, electricista: 'Cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo', recuerda que...
  5. La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: 'El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa
  6. Un casero compra una vivienda ocupada desde 2013 y logra recuperarla al no estar inscrita en el Registro de la Propiedad
  7. El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
  8. Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango

TFT: Guillosko reina en EMEA y jugará la Tactician’s Crown de Deidades siderales

TFT: Guillosko reina en EMEA y jugará la Tactician’s Crown de Deidades siderales

Ni café ni bocadillo: este es el descanso al que tienes derecho si trabajas más de seis horas seguidas

Ni café ni bocadillo: este es el descanso al que tienes derecho si trabajas más de seis horas seguidas

El BCE reclama a los bancos un plan de protección ante Claude Mythos para antes de noviembre

El BCE reclama a los bancos un plan de protección ante Claude Mythos para antes de noviembre

Los nuevos presupuestos de la Generalitat refuerzan la calidad de los servicios públicos, con Salud y Educación a la cabeza

Los nuevos presupuestos de la Generalitat refuerzan la calidad de los servicios públicos, con Salud y Educación a la cabeza

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión

Richard Gracia desvela la edad clave para construir un gran patrimonio financiero: "puede ser la década más importante"

Richard Gracia desvela la edad clave para construir un gran patrimonio financiero: "puede ser la década más importante"

El Consejo de Seguridad Nuclear retrasa la aprobación del informe sobre la ampliación de la vida de la central de Almaraz

El Consejo de Seguridad Nuclear retrasa la aprobación del informe sobre la ampliación de la vida de la central de Almaraz

Junts pide la comparecencia de Paneque para aclarar la responsabilidad de la Generalitat en el incendio de Les Gavarres

Junts pide la comparecencia de Paneque para aclarar la responsabilidad de la Generalitat en el incendio de Les Gavarres