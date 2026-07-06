Palworld deja atrás el acceso anticipado en la semana de Edward Kenway y sus piratas

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 6 al 10 de julio llegarán nuevos títulos a PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Mac, Nintendo Switch y Switch 2, en una lista que reúne juegos de supervivencia, deportes, gestión, fantasía, acción pirata, contenido narrativo y alguna propuesta más pequeña con sabor a rareza de PC.

Entre los lanzamientos de esta semana destaca ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’, que recupera uno de los capítulos más relevantes de la franquicia de Ubisoft con una versión actualizada para PC, PS5 y Xbox Series. También se publica la versión 1.0 de ‘Palworld’, el videojuego de supervivencia, acción y creación desarrollado por el estudio japonés Pocketpair, que deja atrás el acceso anticipado tras más de dos años de ampliaciones y cambios.

La oferta semanal se completa con ‘The Elder Scrolls Online: Thieves Guild’, que trae consigo nuevo contenido narrativo para el MMORPG de ZeniMax Online Studios, además de propuestas deportivas como ‘EA Sports College Football 27’ y ‘Backyard Baseball’. A continuación, puedes consultar todos los juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 6 de julio de 2026:

‘Esports Manager 2026’ (PC)

Martes 7 de julio de 2026:

‘Moonlight Peaks’ (PC, Switch, Switch 2)

‘NTE: Neverness to Everness’ (PC)

Miércoles 8 de julio de 2026:

‘The Elder Scrolls Online – Thieves Guild’ - (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘Thieves Guild’ es el nuevo paquete de contenido narrativo para ‘The Elder Scrolls Online’, que forma parte de la primera temporada del juego, titulada ‘Return of the Thieves Guild’, y para ello recupera al Gremio de Ladrones con una historia ambientada en Glenumbra, una región de Alta Roca ligada al territorio de Daggerfall.

En esta nueva trama, volveremos a trabajar con el gremio en una misión en la que no faltarán robos, misiones y encargos al margen de la ley. El principal enemigo será el cártel Koldane, una organización criminal que pone en peligro los planes del grupo y obliga a sus miembros a reaccionar antes de perder el control.

The Elder Scrolls Online - Regresa el gremio de ladrones

Jueves 9 de julio de 2026:

‘Backyard Baseball’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘EA Sports College Football 27’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok’ (PC, PS4, PS5, Switch 2)

‘Cat Mail Co.’ (PC)

‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ (PC, PS5, Xbox Series)

Edward Kenway regresa en mejor estado de forma que nunca con una nueva versión de ‘Assassin’s Creed IV Black Flag’, título lanzado originalmente en 2013 y considerado por parte de sus jugadores como una de las entregas más valoradas de la franquicia por su ambientación pirata, la navegación naval y el carisma de su protagonista.

La historia se sitúa en el Caribe durante la Edad de Oro de la Piratería, un periodo histórico que nos lleva hasta el auge de corsarios, contrabandistas y capitanes piratas en aguas americanas. En este contexto, Edward Kenway pasa de ser un pirata movido por la ambición personal a verse envuelto en el conflicto entre Assassins y Templarios, dos organizaciones enfrentadas desde hace siglos dentro de este universo.

Assassin's Creed Black Flag Resynced – Tráiler

Viernes 10 de julio de 2026:

‘Palworld’ (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘Palworld’ se desarrolla en un mundo abierto habitado por los Pals, unas criaturas que pueden combatirse, capturarse y utilizarse como compañeros de aventura, pero además también sirven de apoyo en los enfrentamientos y pueden encargarse de distintas tareas dentro de las bases creadas por el jugador, como producir recursos, cultivar, fabricar objetos o mantener en marcha el campamento.

El juego llegó en enero de 2024 en acceso anticipado y, desde entonces, Pocketpair ha ido ampliando su contenido con nuevas zonas, criaturas, armas y funciones. Su versión 1.0 supone el cierre de esa primera etapa pública tras más de dos años de desarrollo abierto y aunque ‘Palworld’ se compara mucho con ‘Pokémon’ por la presencia de criaturas coleccionables, su estructura aporta más peso a los elementos de supervivencia y la creación, con gestión de materiales, combate con armas de fuego y cooperación multijugador.

Palworld 1.0 - Cinematic Trailer

‘GERONIMO’ (PC VR)

‘Forest Escape: Last Train’ (PC, acceso anticipado)

Cuando poco es suficiente

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La semana sigue la línea de la anterior, pero en ausencia de una avalancha de grandes estrenos, los próximos días hay material tan interesante como el inicio de la andadura comercial de ‘Palworld’ cerrando su etapa de acceso anticipado, ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ recuperando la aventura pirata de Edward Kenway y ‘The Elder Scrolls Online – Thieves Guild’ volviendo al Gremio de Ladrones. También hay espacio para propuestas deportivas como ‘Backyard Baseball’, el regreso de ‘EA Sports College Football 27’ junto a producciones más pequeñas en PC, como ‘Cat Mail Co.’, ‘GERONIMO’ o ‘Forest Escape: Last Train’.