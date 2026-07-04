Confirmado: Sony toma esta histórica decisión sobre los juegos de la consola PlayStation

La empresa de videojuegos PlayStation ha anunciado esta semana que dejará de producir versiones en disco de los nuevos títulos para sus consolas a partir de enero de 2028.

A partir de esa fecha, los nuevos videojuegos estarán disponibles en la tienda digital oficial de Sony, PlayStation Store, y en las tiendas físicas únicamente en formato digital, informó la compañía en una publicación de su blog. Sony precisó, además, que la medida no afectará a los juegos en formato físico que se comercialicen antes de esa fecha.

Indignación en el sector

Este inesperado anuncio de la empresa de videojuegos PlayStation ha provocado la reacción e indignación de la cadena de tiendas Game España y de la distribuidora española Meridiem, que han defendido el formato físico, el coleccionismo y los derechos de los consumidores.

Según el anuncio de PlayStation en Estados Unidos, los nuevos videojuegos estarán disponibles en la tienda digital oficial de Sony, PlayStation Store, y en las tiendas físicas únicamente en formato digital. Este cambio se produce como una "evolución natural" de Sony Interactive Entertainment, la empresa detrás de PlayStation, en su búsqueda por adaptarse a las tendencias de consumo.

"Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día", reza el escrito publicado en la web de la empresa.

Cambios para la industria y empresas de IA

La decisión también se produce en un contexto de cambios para la industria, marcada por el encarecimiento de las consolas debido, entre otros factores, a la creciente demanda de chips de memoria y almacenamiento por parte de las empresas de inteligencia artificial.

De hecho, el lanzamiento de la PlayStation 5 en 2020 incluyó una versión con lector de discos por 499 euros frente a la opción sin ranura por 399 euros. Así, analistas del sector apuntan a que la venta de la PlayStation 6 -prevista para después de 2028- no incluirá ese lector de discos, por lo que todos los contenidos que se vayan a hacer para la consola serán digitales.

Polémica con la versión física del 'GTA VI'

Todo esto se suma a la publicación, el pasado 25 de junio, de las últimas novedades sobre el lanzamiento del exitoso 'GTA VI', que verá la luz el 19 de noviembre, pero con nuevas condiciones. Según se desprende de la comunicación de sus desarrolladores: "La versión física de Grand Theft Auto VI, que incluye un código de descarga dentro de la caja, estará disponible a partir del 12 de noviembre de 2026 para permitir la precarga" (es decir, para los que han hecho reserva de compra).

Esto provocó numerosas críticas entre la comunidad de jugadores, que entienden que la caja física no contendrá el disco. Esta intensa conversación se ha avivado este miércoles con el anuncio de PlayStation y con los temores sobre el fin del comercio en tienda ganando más peso.

Comunicado de Game España

"Nos quieren hacer creer que esto es una evolución natural, pero nosotros creemos que el futuro no debería construirse eliminando opciones, sino ampliándolas. Digital y físico pueden convivir; de hecho, llevan años haciéndolo", explica Game España en un texto publicado en sus redes sociales.

La cadena de tiendas reivindica que los "videojuegos son algo más que un archivo descargable" y, aunque se declaran conscientes de que el formato digital "ha llegado para quedarse", rechazan "un modelo impuesto de forma unilateral" y defienden la libertad para elegir.

Fin del coleccionismo

La desaparición del formato físico supone el fin del coleccionismo, el intercambio entre jugadores o las ediciones especiales, sostiene la cadena de tiendas, que apela también a los derechos de los consumidores.

Por todo ello, se comprometen a "seguir apostando por el formato físico, apoyando a quienes lo hacen posible y dando voz a una comunidad que lleva años demostrando que sigue ahí", y concluye: "Esta será la lucha de Game, pero también la de una comunidad unida que nunca ha dejado de defender aquello que ama".

Comunicado de Meridiem

Por su parte, Meridiem ha publicado también un documento en sus redes sociales titulado "Nuestra carta a la comunidad: un compromiso inquebrantable".

"Mientras haya un solo jugador que valore tener su colección en la estantería, mientras haya alguien que prefiera sentir una edición física entre sus manos, mientras nuestra comunidad siga apoyando y creyendo en nuestro trabajo, Meridiem resistirá", promete la empresa distribuidora de videojuegos.

Además, añade en esta carta dirigida a la comunidad de jugadores que "nuestra brújula continúa señalando hacia el mismo lugar, la estantería de tu casa".