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Shuhei Yoshida anticipa que Xbox acabará integrada en Windows como gran activo de Microsoft

El exdirectivo de PlayStation considera que Xbox podría perder entidad propia y quedar cada vez más vinculada al sistema operativo

Shuhei Yoshida, el exdirectivo de PlayStation habla del futuro de Xbox.

Shuhei Yoshida, el exdirectivo de PlayStation habla del futuro de Xbox. / Agencias

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

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En Xbox se vive un momento muy delicado. En plena oleada de grandes cambios impulsados por Asha Sharma, la directiva ha planteado un reinicio de la división de videojuegos de Microsoft después de reconocer que espera cerrar el ejercicio fiscal con un margen de beneficio de apenas el 3 por ciento. A ese resultado hay que añadir aspectos como el encarecimiento del hardware y la necesidad de revisar sus prioridades para los próximos años, en un sector en el que la compañía no es capaz de obtener los resultados esperados.

Un exdirectivo de Sony opina sobre Xbox

Shuhei Yoshida, expresidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios y figura de enorme peso en PlayStation, se ha pronunciado de forma breve, pero muy significativa, sobre el futuro de la división de videojuegos de su antigua competencia. "Xbox se disolverá en Windows, y esa es la verdadera fuerza de Microsoft", escribió en X. Aunque Asha Sharma ha intentado dar un nuevo impulso a Xbox desde su llegada, Yoshida considera que la división podría perder entidad propia con el tiempo y terminar integrada en Windows, el sistema que el exdirectivo japonés ve como la gran baza de los de Redmond.

En cualquier caso, este planteamiento debe interpretarse como una valoración personal sobre el posible rumbo de la marca y no podemos obviar que el comentario se produce, además, en plena revisión interna de la división de Microsoft, justo cuando la compañía ha situado el PC, la nube, móviles y los nuevos formatos de hardware entre los pilares de su crecimiento. La propia Microsoft sostiene que su negocio de videojuegos reúne más de 1.000 millones de jugadores y supera los 72.000 millones de horas de juego entre consola, PC, móviles y streaming.

Es decir, la valoración de Yoshida coincide con el mensaje que Microsoft ha trasladado en las últimas semanas, ya que la compañía mantiene que la consola sigue dentro de sus planes, aunque también reconoce que Windows reúne cada vez más jugadores y horas de uso dentro de su negocio.

Con este panorama, Xbox podría evolucionar hacia una plataforma cada vez más ligada a Windows, Game Pass, el juego en la nube y los dispositivos compatibles. Mientras tanto, la dirección ejecutiva mantiene su confianza en Project Helix, su próximo hardware, aunque admite que el aumento del coste de los componentes les obliga a buscar nuevos modelos de negocio y alianzas para sostener esa línea.

Dudas sobre el futuro de sus estudios

Entre los márgenes de beneficio reducidos, las informaciones sobre posibles despidos y una reestructuración que podría tocar a varios equipos internos, Xbox también atraviesa un momento especialmente delicado para sus estudios. Según Bloomberg, Compulsion Games, Double Fine y Ninja Theory estarían en conversaciones para separarse de Microsoft y volver a operar de forma independiente, aunque esa vía no evitaría necesariamente recortes de plantilla. Conviene diferenciar este posible escenario de los cierres ya anunciados por Microsoft en mayo de 2024, cuando la compañía clausuró Arkane Austin, Tango Gameworks y Alpha Dog Games, mientras Roundhouse Studios pasó a integrarse en ZeniMax Online Studios.

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Los estudios esperan novedades

En cualquier caso, Microsoft pretende concentrar sus recursos en aquellas franquicias con mayor capacidad comercial, como ‘Forza Horizon’, ‘Halo’, ‘Gears’, ‘Fallout’ y ‘Call of Duty’. Por tanto, no se puede descartar que parte de los equipos con menor vinculación a estas propiedades se clausuren o vuelvan a operar fuera de Xbox Game Studios. Por el momento habrá que esperar algunas semanas para conocer más detalles sobre los próximos pasos de esta reorganización, cuando Asha Sharma explique con mayor profundidad el alcance del plan.  

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