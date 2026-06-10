The Legend of Zelda Ocarina of Time renace en Switch 2 con una versión actualizada

Parece que en Nintendo habían mantenido bajo reserva el desarrollo de una nueva versión de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, uno de los juegos más queridos de su catálogo, hasta su presentación pública durante el último Nintendo Direct. En la emisión hemos podido echar un vistazo al proyecto para Switch 2, aunque la compañía aún no ha revelado si la producción entra dentro del terreno de un remake completo o de una remasterización. La firma japonesa tampoco ha comunicado precio ni fecha concreta de estreno. Por ahora, tan solo sabemos con certeza que llegará este año a la nueva consola de la familia Switch.

Un clásico para una consola nueva

En la práctica, el tráiler de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, nombre que mantendrá esta nueva versión, parece corresponder a la cinemática de introducción, ya que repasa el despertar de la historia hasta el momento en que el jugador toma el control de Link, el único niño del bosque Kokiri sin hada propia. Como se puede comprobar entre los materiales distribuidos, los gráficos se han actualizado y los jugadores podrán disfrutar de un título muy querido en la consola híbrida con una imagen renovada.

Sin embargo, esta no es la primera revisión a la que se enfrenta ‘Ocarina of Time’, ya que el título recibió una edición para Nintendo 3DS en 2011 bajo el nombre ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D’. Antes de aquello, se publicó en 2002 la llamada ‘Master Quest’ que se publicó en GameCube en 2003 a modo de versión alternativa del juego original, nacida a partir de ‘Ura Zelda’, un proyecto vinculado a Nintendo 64DD que nunca llegó a publicarse.

¿Original Quest o Master Quest?

En GameCube, la versión ‘Master Quest’ se publicó dentro de un disco extra de ‘The Wind Waker’, que reunía la versión original de ‘Ocarina of Time’ y la revisión alternativa del clásico de Nintendo 64. Aunque este mantiene la misma historia principal, aquí se modifican buena parte de las mazmorras, se cambia la colocación de enemigos y objetos, además de plantear puzles más exigentes que los del juego original.

‘Master Quest’ sacaba más partido a las mecánicas de ‘Ocarina of Time’ y exigía más atención al entorno. En el juego original, algunas mazmorras permitían avanzar casi siempre por un único camino. En esta versión, en cambio, era más habitual volver a salas anteriores tras activar mecanismos, abrir accesos o conseguir objetos necesarios para continuar.

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Lo que todavía no se ha contado

Como Nintendo aún no ha detallado la jugabilidad, tampoco está claro si esta versión seguirá de cerca el título original, si tomará elementos de ‘Master Quest’ o si añadirá contenido propio. Por ahora, tampoco se han confirmado cambios en las mazmorras, controles revisados, modos adicionales ni funciones específicas para Nintendo Switch 2.