Guía de la beta multijugador de 'Gears of War E-Day': fechas, acceso anticipado y modos

Hay mucho interés por comprobar cómo se desarrollará la campaña de ‘Gears of War E-Day’, que servirá a modo de precuela a las aventuras vividas en el pasado en la piel de Marcus Fenix y sus compañeros. Sin embargo, la franquicia siempre se ha caracterizado por un importante componente multijugador en línea, además de su intensa trama de acción bélica y de ciencia ficción.

El Día de la Emergencia

La nueva entrega se sitúa catorce años antes del primer ‘Gears of War’ y dará cuenta de los sucesos del Día de la Emergencia, con la presencia de Marcus Fenix y Dominic Santiago haciendo frente a la irrupción de la Horda Locust, de modo que la beta multijugador supondrá el primer contacto con un título diseñado para recuperar varios pilares clásicos de la serie.

Precisamente, la vertiente en línea tendrá su propia prueba de relevancia antes del estreno, ya que 'Gears of War E-Day' contará con una beta que se producirá en agosto y permitirá probar parte de sus mapas, modos y variantes mecánicas. La primera fase estará limitada al acceso anticipado del 6 al 10 de agosto. Para acceder a los servidores del juego con antelación, los usuarios deben haber reservado cualquier edición del título o, alternativamente, tener una suscripción activa a los servicios Xbox Game Pass o PC Game Pass.

La reserva también desbloqueará el aspecto de personaje Exfil Dom y un conjunto de aspectos de armas Exfil para usar en el lanzamiento. En este sentido, el juego entra en la categoría de Xbox Play Anywhere desde su estreno, por lo que basta una compra en formato digital para jugarlo en consolas Xbox y PC.

Prueba multijugador

Durante estos cuatro días los participantes podrán acceder al nuevo modo en línea de The Coalition, que incluirá Horde Siege Horde para hasta 12 jugadores, una evolución del modo cooperativo de supervivencia por oleadas, además de Versus PvP, que promete mapas nuevos y modos 4 contra 4.

Las sesiones servirán como primera toma de contacto para que los jugadores descubran el sistema de movimiento y el resto de novedades introducidas por el equipo de desarrollo antes del lanzamiento. Tras esta fase inicial, se apunta un segundo periodo de beta abierta con acceso gratuito para todos los interesados, aunque Microsoft aún no ha especificado fechas y horarios.

En el plano técnico, Microsoft indica que ‘Gears of War E-Day’ ha sido recreado en Unreal Engine 5 y promete resoluciones 4K y hasta 60 imágenes por segundo tanto en su campaña como en los modos competitivos, siempre que se utilice una pantalla compatible.

Noticias relacionadas

¿Qué pasa con PS5?

Sobre la rumoreada versión para PS5, no podemos olvidar que Xbox ha ido ampliando la llegada de sus títulos a otras consolas y 'Gears of War: Reloaded' ya inauguró la franquicia en la máquina de Sony, de ahí que la presencia del logo de su consola en algún en material de Microsoft haya avivado las insinuaciones sobre la posible transición de 'Gears of War E-Day' a la plataforma. Aun así, el anuncio final sostiene que el nuevo trabajo de The Coalition se publicara únicamente en Xbox Series X|S y PC y queda descartada, por el momento, para los usuarios de Sony.