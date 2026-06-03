'Dune: Awakening' llegará a consolas en septiembre con un modo para un jugador y nuevo contenido

Funcom ha anunciado que ‘Dune: Awakening’ llegará a PS5 y Xbox Series el 22 de septiembre de 2026. El juego de supervivencia en mundo abierto, inspirado en la obra de Frank Herbert y en la franquicia cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve, se lanzará en consolas con varias novedades.

La versión más completa de Arrakis

La llegada a consolas también supone el lanzamiento de la versión más completa del juego hasta la fecha, ya que todo el contenido publicado para PC desde su debut se incorporará a las versiones de salón, además de una batería de actualizaciones que estarán disponibles simultáneamente para todas las plataformas.

En este sentido, la novedad más relevante es la llegada del modo para un jugador, que permitirá recorrer Arrakis sin depender de otros usuarios. En este modo, podrás modificar diversos parámetros de la experiencia, como la dificultad del combate, velocidad de progresión, recolección de recursos y la obtención de experiencia.

En consolas, el juego contará con una interfaz y esquema de control adaptados a los mandos. El desarrollador afirma que PS5 y Xbox Series X alcanzarán los 60 fotogramas por segundo en modo rendimiento.

“Este lanzamiento es mucho más que simplemente llevar el juego a las consolas”, comentó Rui Casais, CEO de Funcom. “Para Funcom, es un logro importante, el resultado de un año entero de trabajo que culmina con el lanzamiento de un ‘Dune: Awakening’ nuevo y mejorado. La mejor versión hasta la fecha, tanto para PC como para consolas”, asegura.

PvE opcional, reservas y nuevas formas de jugar

Además, los jugadores de todas las plataformas tendrán acceso a funciones que se añadieron a la versión para PC tras su lanzamiento original. Estas incluyen la posibilidad de disfrutar de la experiencia completa en modo PvE sin necesidad de participar en combates jugador contra jugador, un sistema renovado para el contenido final del juego y herramientas que evitan la pérdida de progreso en vehículos y bases durante largos periodos de ausencia.

La actualización también incluirá nuevas ubicaciones, más opciones de personalización de personajes y otros elementos que facilitarán la experiencia de juego. El director creativo Joel Bylos defiende que el objetivo es ofrecer la experiencia más completa posible del universo ‘Dune’, permitiendo a los seguidores de los libros y las películas recorrer Arrakis de una forma más amplia. El estudio también confirmó que planea lanzar contenido temático inspirado en las películas a finales de este año.

En todo caso, las reservas ya están para las ediciones anunciadas, desde la estándar, que tendrá un precio de 49,99 euros, hasta la Deluxe Edition que costará 69,99 euros y la Ultimate Edition que tendrá un importe de 89,99 euros. Estas dos últimas con acceso anticipado al juego.

Dune: Awakening llegará a Game Pass

Funcom también ha confirmado que el juego estará disponible en Xbox Game Pass desde el 22 de septiembre y que será compatible con Xbox Play Anywhere, lo que permitirá mantener el progreso compartido entre PC y Xbox y jugar en cualquiera de las dos plataformas. Además, será compatible con ROG Xbox Ally y Xbox Cloud Gaming. En PC, también cuenta con soporte para Steam Deck y está disponible en GeForce Now.