PlayStation amplía sus accesorios con el mando arcade FlexStrike y los altavoces Pulse Elevate

El nuevo arcade stick inalámbrico PlayStation FlexStrike para PS5 y PC encabeza la lista de productos de la familia PlayStation que Sony planea lanzar en 2026. La compañía ha utilizado el blog de PS para revelar la fecha y el precio de FlexStrike, concretar la llegada de su nuevo monitor de 27 pulgadas en Estados Unidos y Japón, y avanzar nuevos detalles de los altavoces Pulse Elevate, que todavía no tienen precio confirmado.

Un arcade stick para PS5 y PC

El mando arcade inalámbrico PlayStation FlexStrike estará disponible en todo el mundo a partir del 6 de agosto a un precio de venta recomendado de 199,99€. Las reservas se abrirán oficialmente en PlayStation Direct, y en distribuidores autorizados a partir del 12 de junio. En España, las reservas comenzarán a las 10:00, hora local.

Este mando arcade oficial de PlayStation 5 está diseñado para PS5 y PC, aunque Sony precisa que la compatibilidad con ordenador se implementará después del lanzamiento y llegará a más usuarios de forma progresiva. En cuanto a su configuración de venta, el accesorio incluye una bolsa de transporte y una batería recargable integrada.

El monitor de 27 pulgadas prueba suerte en Estados Unidos y Japón

Su nuevo monitor para juegos de 27 pulgadas, que incluye una base de carga para el mando DualSense, estará disponible a partir del 27 de agosto por 349,99 dólares, inicialmente solo en EE.UU. y Japón. El monitor cuenta con una pantalla IPS QHD de 27 pulgadas con resolución de 2560x1440, VRR y admite hasta 120 Hz en PS5 y PS5 Pro, y hasta 240 Hz en PC o macOS. Sony no ha anunciado por ahora una fecha para Europa ni precio en euros para este modelo.

Altavoces Bluetooth

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Por su parte, los altavoces inalámbricos Pulse Elevate se lanzarán a finales de 2026 a un precio aún por determinar. Según PlayStation, son los primeros altavoces estéreo inalámbricos de la familia y comparten tecnología con los auriculares Pulse Explore y Pulse Elite, como los transductores magnéticos planares, PlayStation Link y Bluetooth. También incorporan micrófono integrado con reducción de ruido mejorada por IA y una batería recargable de hasta 12 horas.