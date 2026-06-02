Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresZapateroPAU - SelectividadTrumpTeletrabajoTiempo CatalunyaHaciendaClint EastwoodSocio RubialesMundial 2026
instagramlinkedin

VIDEOJUEGOS

PlayStation amplía sus accesorios con el mando arcade FlexStrike y los altavoces Pulse Elevate

Sony confirma el precio de su arcade stick inalámbrico, mientras su nueva línea de altavoces queda a la espera de nuevos detalles

Mando arcade FlexStrike.

Mando arcade FlexStrike.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El nuevo arcade stick inalámbrico PlayStation FlexStrike para PS5 y PC encabeza la lista de productos de la familia PlayStation que Sony planea lanzar en 2026. La compañía ha utilizado el blog de PS para revelar la fecha y el precio de FlexStrike, concretar la llegada de su nuevo monitor de 27 pulgadas en Estados Unidos y Japón, y avanzar nuevos detalles de los altavoces Pulse Elevate, que todavía no tienen precio confirmado.

Un arcade stick para PS5 y PC

El mando arcade inalámbrico PlayStation FlexStrike estará disponible en todo el mundo a partir del 6 de agosto a un precio de venta recomendado de 199,99€. Las reservas se abrirán oficialmente en PlayStation Direct, y en distribuidores autorizados a partir del 12 de junio. En España, las reservas comenzarán a las 10:00, hora local.

Este mando arcade oficial de PlayStation 5 está diseñado para PS5 y PC, aunque Sony precisa que la compatibilidad con ordenador se implementará después del lanzamiento y llegará a más usuarios de forma progresiva. En cuanto a su configuración de venta, el accesorio incluye una bolsa de transporte y una batería recargable integrada.

El monitor de 27 pulgadas prueba suerte en Estados Unidos y Japón

Su nuevo monitor para juegos de 27 pulgadas, que incluye una base de carga para el mando DualSense, estará disponible a partir del 27 de agosto por 349,99 dólares, inicialmente solo en EE.UU. y Japón. El monitor cuenta con una pantalla IPS QHD de 27 pulgadas con resolución de 2560x1440, VRR y admite hasta 120 Hz en PS5 y PS5 Pro, y hasta 240 Hz en PC o macOS. Sony no ha anunciado por ahora una fecha para Europa ni precio en euros para este modelo.

Altavoces Bluetooth

Noticias relacionadas

Por su parte, los altavoces inalámbricos Pulse Elevate se lanzarán a finales de 2026 a un precio aún por determinar. Según PlayStation, son los primeros altavoces estéreo inalámbricos de la familia y comparten tecnología con los auriculares Pulse Explore y Pulse Elite, como los transductores magnéticos planares, PlayStation Link y Bluetooth. También incorporan micrófono integrado con reducción de ruido mejorada por IA y una batería recargable de hasta 12 horas.  

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
  2. España marca el camino de la natación artística al ritmo del 'Berghain' de Rosalía y queda segunda
  3. Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' acierta con su cambio de horario y anota récord, lejos aún del sorpasso a 'La Sexta Xplica
  4. Una queja por malos olores destapa un local de esclavas sexuales en Barcelona
  5. Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
  6. Ainhoa, la niña de Montcada que vive con leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: 'Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'
  7. Una doctora y dos comadronas de un hospital de Girona se enfrentan a penas de cárcel por causar un 96% de discapacidad a una bebé
  8. Patinazo televisivo en la querella contra Zapatero: sitúan 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta

Grison salta de ‘La Revuelta’ a su primer gran formato como presentador en TVE

Grison salta de ‘La Revuelta’ a su primer gran formato como presentador en TVE

Los Mossos requisan 180 corderos en condiciones sanitarias deficientes de una granja ilegal en Sant Esteve de Sesrovires

Los Mossos requisan 180 corderos en condiciones sanitarias deficientes de una granja ilegal en Sant Esteve de Sesrovires

Centros de deportación, más de 2 años de detención, sanciones...: las claves del acuerdo que endurece aún más la política migratoria de la UE

Centros de deportación, más de 2 años de detención, sanciones...: las claves del acuerdo que endurece aún más la política migratoria de la UE

PlayStation amplía sus accesorios con el mando arcade FlexStrike y los altavoces Pulse Elevate

PlayStation amplía sus accesorios con el mando arcade FlexStrike y los altavoces Pulse Elevate

Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Cádiz

Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Cádiz

Una mujer migrante, con estudios universitarios y residente de Catalunya: el nuevo rostro del emprendedor en España

Una mujer migrante, con estudios universitarios y residente de Catalunya: el nuevo rostro del emprendedor en España

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros

Atascos kilométricos en la M-30, vagones del Metro llenos...: Madrid se convierte en una ratonera a cuatro días de la llegada del Papa

Atascos kilométricos en la M-30, vagones del Metro llenos...: Madrid se convierte en una ratonera a cuatro días de la llegada del Papa