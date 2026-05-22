Puedes reclamar estos cuatro nuevos juegos gratuitos ahora mismo en Steam

La plataforma de Valve recibe cientos de juegos nuevos cada semana, y no siempre resulta fácil seguir el ritmo de todo el material que llega a la tienda. Además, una parte de esos lanzamientos se puede descargar gratis, así que hemos reunido cuatro títulos recientes que puedes reclamar en PC sin pagar. Nuestra lista se compone de disparos en primera persona, acción de vista cenital, combates navales y alguna rareza dentro del catálogo gratuito de Steam.

MechDrachen

‘MechDrachen’ es un juego gratuito de disparos en primera persona desarrollado y publicado por Loki+LPunicorn que combina el ritmo de un shooter de movimiento, combates en arena, PvP y cooperativo en línea, además de permitir crear y personalizar un dragón mecánico, elegir equipamiento propio, modificar armas, habilidades y mejoras de atributos, conseguir aspectos gratis jugando y obtener objetos que pueden venderse o intercambiarse. Cuenta con valoraciones “muy positivas” entre los usuarios de la plataforma.

MechDrachen Gameplay Trailer

Candellum

‘Candellum’ es un hack and slash gratuito de vista cenital desarrollado por Out of Seats Studio y publicado por ISART Digital. El juego nos sitúa en la piel de un guerrero de cera atrapado en una fábrica abandonada, que se ve obligado a mantener viva su llama mientras alterna entre estados de encendido y apagado, roba cera a los enemigos derrotados para sobrevivir y usa el fuego tanto en los combates como en los puzles del entorno. ‘Candellum’ ha sido bien recibido por los usuarios y figura con reseñas “muy positivas”.

Candellum – Tráiler

Blindfire

‘Blindfire’ es un shooter multijugador gratuito desarrollado y publicado por Double Eleven, que traslada los combates en primera persona a arenas casi a oscuras. La vista pasa a un segundo plano y el jugador debe guiarse por el sonido, destellos de los disparos, dispositivos tácticos y la mecánica Echo para detectar siluetas sin quedar expuesto. Además de juego en línea, este indie incluye varios modos de juego, nueve armas, trampas en el escenario y un sistema de progresión de 50 niveles para desbloquear máscaras y diseños. Sus reseñas actualmente son “variadas” entre los usuarios de Steam.

Blindfire - Release Trailer

World of Warships: Legends

‘World of Warships: Legends’ es el juego naval multijugador gratuito desarrollado y publicado por Wargaming, que ahora surca los mares de Steam tras su paso por consolas. El formato propone combates PvP en línea, juego cruzado entre PC, consola y móvil, más de 600 buques inspirados en modelos históricos, más de 150 comandantes con árboles de habilidades propios y cuatro tipos de barcos con funciones diferenciadas en combate. Aunque los controles son sencillos de asimilar, las partidas obligan a elegir bien la nave, vigilar la posición del equipo y usar cada tipo de barco según su papel, ya sea destructor, acorazado, crucero o portaaviones. Su llegada a Steam, eso sí, ha tenido una recepción desigual, ya que actualmente figura con reseñas “variadas”.

World of Warships: Legends – PC

Tú decides

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Los cuatro juegos ya pueden descargarse gratis desde la plataforma, así que basta con buscarlos por su nombre en la página principal de la tienda, añadirlos a la cuenta y probarlos sin coste para decidir si merece la pena que alguno se quede instalado en tu equipo. Además, al tratarse de títulos gratuitos y no de una promoción limitada, no hace falta correr para probarlos y decidir hoy mismo.