El Pack de Temporada 2026 de F1 25 incluye el nuevo MADRING y la parrilla actualizada

Electronic Arts y Codemasters han presentado el Pack de Temporada 2026 de ‘F1 25’, que a grandes rasgos es una expansión de pago que traslada al simulador oficial la actual etapa del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Su estreno está previsto para los primeros compases de junio en PS5, Xbox Series y PC, tanto para usuarios que ya tengan la entrega como a través de ‘F1 25 2026 Season Edition’, una nueva edición que reúne el juego base y este nuevo contenido.

Base antigua para el próximo curso

La editora cambia este año el plan habitual de la serie y por tanto no habrá un ‘F1 26’ como entrega independiente, ya que, en su lugar, el capítulo anterior actuará como base para recrear la temporada 2026, mientras Codemasters trabaja en la próxima entrega, prevista para 2027. La actualización llevará al juego las novedades deportivas y técnicas del campeonato, con coches, equipos, pilotos y reglamento actualizados.

No obstante, la parrilla será una de las partes más renovadas, ya que Cadillac se suma al Mundial y Audi pasa a formar parte de la lista oficial de escuderías, mientras el modo Mi Equipo permitirá al jugador colocar su propia formación como duodécima formación. En cuanto a pilotos, Valtteri Bottas y Sergio Pérez lideran el estreno de Cadillac, Arvid Lindblad ya está registrado en Racing Bulls junto a Liam Lawson e Isack Hadjar acompaña a Max Verstappen en Oracle Red Bull Racing.

También llegan los monoplazas de nueva generación, más pequeños, ligeros y reactivos. La aerodinámica activa permitirá modificar los alerones delanteros y traseros durante la carrera, mientras el modo Overtake aportará un empuje cercano a los 500 caballos en momentos de ataque o defensa. EA avisa, además, de que algunos modelos finales de coches llegarán mediante una actualización posterior al estreno.

Madrid debuta esta temporada

El Pack de Temporada 2026 de ‘F1 25’ también incorpora MADRING, el circuito de Madrid que debutará en el Mundial durante el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre de 2026. El trazado combina zonas urbanas y permanentes, cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas, aunque por desgracia, tan solo podrá disputarse en el juego al volante de los monoplazas de 2026, según Electronic Arts.

Conviene tenerlo presente, sobre todo si mantienes competiciones activas en 'F1 25', porque las partidas de Mi Equipo y Carrera profesional creadas durante la temporada anterior no se trasladan a la temporada 2026. Con esto, EA Sports obligará a los pilotos a comenzar una nueva etapa al escoger la campaña de 2026. En el mismo sentido, Konnersport y APXGP tampoco podrán añadirse a Carrera profesional como piloto ni a Mi Equipo durante esta nueva etapa.

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La temporada 2026 dentro de F1 25

Por último, cabe recordar que la instalación del paquete que renueva la temporada requiere de una copia de ‘F1 25’ por separado, todas las actualizaciones, cuenta de EA y conexión a Internet para acceder al nuevo material. El Pack de Temporada 2026 llegará el 3 de junio a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.