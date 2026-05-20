Ken Levine explica por qué abandonó BioShock tras el éxito de su última entrega

Lanzado en marzo de 2013, ‘BioShock Infinite’ situó a la serie en uno de sus momentos de mayor popularidad y parecía dejar el camino abierto a nuevas entregas. Sin embargo, al año siguiente, el director creativo Ken Levine cerró la etapa de Irrational Games y se distanció de la franquicia, un inesperado abandono que cogió por sorpresa a gran parte de la industria y sobre la que ahora ha vuelto a referirse en una entrevista con el medio especializado IGN.

Un éxito inmediato

En esta, Levine admite que tuvo una enorme fortuna al dar con la fórmula adecuada para una serie que ha llegado a ser muy respetada por el público. También subraya que ‘BioShock’ sigue ocupando un lugar personal en su vida, hasta el punto de que aún conserva en casa una gran figura de Big Daddy y varios objetos relacionados con los juegos. Su marcha, por tanto, no tuvo que ver con una falta de cariño hacia ese universo.

Cuenta que llegó a un punto en el que ya no sentía que pudiera aportar mucho más a ‘BioShock’, así que prefirió apartarse antes que crear otro juego más solo porque era la inversión más segura. Levine cree que una serie puede terminar atrapando a su propio creador si este se queda demasiado tiempo en ella, por lo que apartarse le permitió buscar un camino distinto junto a su equipo.

Un creador ante su propia obra

Levine reconoce que alejarse de una serie de tanto éxito tenía sus riesgos, pero insiste en que necesitaba buscar otro reto creativo. Su intención no era crear otro juego y llamarlo ‘BioShock’ por comodidad, sino trabajar en una idea distinta que sacara al equipo de un terreno que ya conocía bien.

BioShock Infinite – Tráiler

La entrevista también entra en cuestión sobre qué hace que un juego sea realmente un ‘BioShock’. En este sentido, ‘Infinite’ popularizó una de las frases más asociadas a la franquicia, la que refiere que siempre hay un faro, un hombre y una ciudad. Sin embargo, Levine reconoce que explicar con precisión qué convierte a un juego en un ‘BioShock’ es más difícil de lo que parece. La primera persona y una ambientación de historia alternativa forman parte de su naturaleza, aunque ni siquiera él plantea una fórmula para una nueva entrega.

Judas frente a BioShock

Levine también ha abordado los paralelismos entre ‘BioShock’ y ‘Judas’, el juego que desarrolla ahora junto a Ghost Story Games. El creativo admite que su nuevo trabajo conserva rasgos de sus éxitos anteriores, aunque asegura que los jugadores también encontrarán diferencias importantes, ya que su intención no es repetir la fórmula bajo otro nombre, sino encontrar una idea que justificara volver a empezar para él y para su equipo.

Judas - Tráiler historia

Actualmente al frente de Ghost Story Games, Levine trabaja en un shooter narrativo en primera persona ambientado en la Mayflower, una nave espacial del tamaño de una ciudad construida para llevar a los últimos restos de la humanidad hasta Próxima, después de que una inteligencia artificial predijera la extinción de la Tierra.

Noticias relacionadas

La trama toma como protagonista a Judas, una misteriosa mujer que debe sobrevivir entre los restos de esa sociedad fallida, formando o rompiendo alianzas con sus peores enemigos en una nave al borde del colapso. Presentado en 2022, el proyecto aún no tiene fecha de lanzamiento concreta, aunque ya está confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC mediante Steam y Epic Games Store.