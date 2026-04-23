¿Llegará Windrose a PS5 y Xbox Series? Esto es lo único que ha dicho el estudio

Publicado en acceso anticipado para PC, 'Windrose' ha ido ganando popularidad en los pocos días que lleva disponible y ha llegado a registrar un pico de 222.134 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve. El buen arranque del juego de piratas de Kraken Express ha llevado a muchos jugadores a plantearse un posible lanzamiento en consolas como PS5 o Xbox Series. Sin embargo, por ahora no hay confirmación oficial relacionada con versiones para otras plataformas.

¿Se lanzará 'Windrose' para PS5 y Xbox Series?

Según la información publicada en la web oficial, el juego actualmente está confirmado únicamente para PC y respecto a posibles versiones para PS5 o Xbox Series, el estudio invita a seguir sus canales oficiales, aunque en paralelo un portavoz señala a GameSpot que, por el momento, no hay planes anunciados sobre las versiones para consola, ya que ahora mismo están centrados en cerrar la versión comercial del juego. A pesar de ello, la puerta no está cerrada y en tanto llega ese momento, todo el que quiera probarlo tendrá que confiar en el arranque del juego en Steam.

Una aventura pirata

Desde los primeros materiales, 'Windrose' se ha vinculado con 'Assassin's Creed IV Black Flag', especialmente por su constante inclinación por la navegación, el combate naval y su imaginario pirata. Aun así, este nuevo proyecto sigue un camino diferente al adoptar sistemas de supervivencia y construcción, con una progresión que se logra mediante la exploración de biomas generados proceduralmente, a través de misiones y mazmorras diseñadas a mano.

El jugador asume el papel de un capitán que desafía a las figuras legendarias de la piratería sobre una narrativa que comienza de una manera más sobria, pero que evoluciona hacia una disputa entre imperios, clanes piratas y fuerzas sobrenaturales. Como puedes imaginar, el sistema naval es uno de los pilares de la experiencia y es posible personalizar diferentes tipos de embarcaciones, como queches, bergantines y fragatas, además de elegir entre combates a larga distancia.

Con el pie en tierra, 'Windrose' permite establecer territorios, construir refugios o grandes fortalezas, además de reclutar personajes para acelerar la recolección y producción de recursos. La expansión de los asentamientos influye directamente en el ritmo de progresión, mientras, el combate combina armas cuerpo a cuerpo y a distancia, con un arsenal que incluye sables, estoques, pistolas y mosquetes. Las habilidades, el equipo y los consumibles también te permiten personalizar tu estilo de juego, mientras que diversos jefes y enemigos pondrán a prueba tu preparación a lo largo de la aventura.

Windrose - Release Trailer

Windrose cuenta con demo gratuita

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Cabe recordar que ‘Windrose’ se puede probar mediante una demo gratuita que permite experimentar sistemas de juego como la exploración, combate y la navegación, antes de dar el salto a la versión de acceso anticipado. Precisamente, esta edición de prueba fue la que pasó por Steam Next Fest y ayudó a que más jugadores se fijaran en él antes de su estreno. Por ahora, sigue disponible solo en PC, a la espera de cerrar su versión 1.0 y comenzar a pensar en otras plataformas.