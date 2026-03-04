Nuevos Juegos
Xbox Game Pass recibe Cyberpunk 2077 y EA SPORTS F1 25 entre otros éxitos
Microsoft ha publicado la lista de incorporaciones con fechas y planes, pero también confirma los títulos que salen el 15 de marzo
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Microsoft ha compartido la lista con los títulos que llegan a Xbox Game Pass durante la primera tanda de marzo. La batería incluye entregas para consola, PC y juego en la nube, repartidas entre los distintos planes, además de PC Game Pass. Entre las llegadas más destacadas está 'Cyberpunk 2077', que se incorpora a Game Pass para Ultimate y Premium en consola y nube. También se suma ‘Hollow Knight: Silksong’ y 'EA SPORTS F1 25' para Ultimate y PC Game Pass.
Juegos que llegan a Xbox Game Pass en marzo:
Disponible ya
'Final Fantasy III' (nube, Xbox Series X|S y PC)
'Kingdom Come Deliverance II' (nube, Xbox Series X|S y PC)
'to a T' (nube, Xbox Series X|S y PC)
'EA SPORTS F1 25' (nube, Xbox Series X|S y PC)
5 de marzo
'Planet of Lana II Children of the Leaf' (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC)
10 de marzo
'Construction Simulator' (nube, consola y PC)
'Cyberpunk 2077' (nube y consola)
12 de marzo
'Hollow Knight Silksong' (nube, consola, portátil y PC)
17 de marzo
'DreamWorks Gabby’s Dollhouse Ready to Party' (nube, Xbox Series X|S y PC)
Juegos que salen de Xbox Game Pass en marzo
Los jefes de la Casa de Redmond también han confirmado una nueva tanda de salidas para el 15 de marzo. Como es habitual en este tipo de rotaciones, se suelen anunciar con margen para que los usuarios puedan terminar sus partidas pendientes o decidir si quieren conservar el juego en su biblioteca. Por norma general, hay un periodo de alrededor de dos semanas desde que se avisa hasta que desaparecen del catálogo. Estos son los títulos confirmados para abandonar el servicio a mediados de mes
'Bratz Rhythm & Style'
'Enter the Gungeon'
'F1 23'
'He is Coming' (PC)
'Lightyear Frontier'
'Mythwrecked Ambrosia Island'
Cyberpunk 2077 – Tráiler
El efecto Cyberpunk 2077
La llegada de ‘Cyberpunk 2077’ a Game Pass en 2026 responde a intereses muy concretos de ambas empresas. Tras alcanzar la barrera de los 35 millones de copias vendidas a finales de 2025 y concluir su ciclo de desarrollo con la expansión ‘Phantom Liberty’, CD Projekt RED entra en una fase de maximización comercial de la IP, con el objetivo de prepararse para la secuela que ya se encuentra en preproducción (‘Project Orion’). En otro sentido, para Microsoft, asegurar un título de este calibre en el servicio es una forma de plantar cara a la oferta de la competencia y, de paso, mejorar su propuesta en un contexto de reestructuración de la marca Xbox tras la salida de Sarah Bond, presidenta de Xbox.
