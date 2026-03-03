De Facebook a Twich, el medio ambiente busca influencers verdes

Involucrar a los influencers en la sostenibilidad y convertirlos en aliados del medio ambiente es la idea sobre la que expertos en la materia debatirán convocados por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) en la undécima edición del foro Biodirectos.

Se estima que hay 25,5 millones de usuarios activos de redes en España y para un 55 % de ellos, las redes sociales son una “fuente de información más”, razón por la cual participan de forma activa mediante comentarios, explica desde la Fundación que, con esta iniciativa, quiere abrir el debate sobre nuevas formas de comunicar los retos ambientales.

Para ello, el próximo lunes 27 en directo y de manera online y presencial, diversos expertos dialogarán sobre los retos de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y sus consecuencias a través de los canales de la Fundación Biodiversidad como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.

Se trata de acercar estas cuestiones al público joven, no en vano son los principales usuarios de aplicaciones móviles para informarse sobre la actualidad, denunciar delitos ambientales o compartir campañas relacionadas con la crisis climática.

Se calcula que el 85% de los internautas de 16 a 65 años utilizan las redes sociales, por ello, el foro BioDirectos quiere poner en valor estas herramientas que pueden utilizarse para documentarse sobre asuntos medioambientales, así como enseñar cuáles son los perfiles adecuados “para informarse con rigor” en materia de concienciación y sensibilización ambiental, añaden sus impulsores.

Las redes se han convertido en “actores muy relevantes” a la hora de generar opinión pública, teniendo en cuenta aplicaciones como YouTube, el segundo sitio web más visitado del mundo con más de dos millones de usuarios registrados, la red social Instagram, con mil millones de internautas, o Twitter, con 340 millones.

El evento estará moderado desde la propia sede de la Fundación por la politóloga, asesora de Ecodes, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza e investigadora asociada del BC3 Cristina Monge y contará con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán.

Entre los participantes, la física y comunicadora sobre temas de cambio climático, meteorología y medio ambiente Isabel Moreno, con 14.600 seguidores en Twitter y 9.718 en Instagram; el también físico José Luis Crespo, con más de trescientos mil seguidores en Twitter y con un gran peso en YouTube, con 2,68 millones de suscriptores, donde comparte vídeos de ciencia.

Junto a ellos Diego Ferraz que comparte su contenido, debates en directo y noticias sobre cambio climático a través de la plataforma Twitch con 1.049 seguidores y 883 en YouTube.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico puso en marcha este foro sobre la recuperación verde y el cuidado del planeta el pasado 22 de mayo de 2020 como una manera de abordar temas ambientales a distancia y en directo que, precisan, cobró gran peso a causa de la crisis sanitaria generada por la covid-19.