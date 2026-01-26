Lanzamientos de videojuegos de la semana: el multiformato gratuito Highguard llega con ganas de batalla

Una semana más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán del 26 y al 30 de enero en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, entre los que se encuentran algunas producciones conocidas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para empezar, el nombre más importante de la semana es ‘Highguard’, un multijugador online gratuito que llega a PC, PS5 y Xbox Series X|S. Entre medias destacan ‘Cairn’ con su particular propuesta de juego, además de ‘Dispatch’ con su estreno en Switch, Switch 2 y ‘I Hate This Place’ para la nueva generación de consolas y PC, todos con propuestas muy distintas entre sí. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

26 de enero

‘R.I.P. – Reincarnation Insurance Program’ (PC)

‘HackHub – Ultimate Hacker Simulator’ (PC)

‘Winnie’s Hole’ (PC)

‘Highguard’ (PC, PS5, Xbox Series)

Nos ocupamos de este shooter en primera persona gratuito desarrollado por Wildlight Entertainment. Aquí los jugadores forman escuadras de Wardens, pistoleros arcanos que luchan por el dominio de un continente fantástico. Las partidas alternan enfrentamientos entre equipos por un artefacto llamado Shieldbreaker y asaltos posteriores a la base rival para destruir objetivos y asegurar territorio. Entre sus características cuenta con juego cruzado entre todas las plataformas de destino.

Highguard - Reveal Trailer

27 de enero

‘Task Force Admiral – Vol.1: American Carrier Battles’ (PC)

‘Echoes of Elysium’ (PC)

28 de enero

‘HELLMART’ (PC)

‘Millennium Dream’ (PC)

‘Roots Devour’ (PC)

‘LANESPLIT’ (PC)

29 de enero

‘Dispatch’ (Switch, Switch 2)

‘I Hate This Place’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘The Midnight Walkers’ (PC)

‘Calyx’ (PC)

‘Cairn’ (PS5, PC)

‘Cairn’ es un videojuego de escalada y supervivencia desarrollado y publicado por The Game Bakers. El jugador controla a Aava, una montañera profesional decidida a alcanzar la cima del monte Kami, todavía sin conquistar. El juego se presenta como un “survival climber” que gira alrededor de elegir ruta y gestionar elementos como los pitones para seguir avanzando.

Cairn - Launch Trailer

30 de enero

‘Folklore Hunter’ (PC)

‘Half Sword’ (PC)

‘Vampires: Bloodlord Rising’ (PC)

‘Code Vein II’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘The 9th Charnel’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘The 9th Charnel’ es un survival horror psicológico en primera persona publicado por SOEDESCO. Plantea una experiencia de terror con exploración de escenarios y resolución de enigmas mientras el jugador investiga los misterios del mundo que recorre. La supervivencia se apoya en el sigilo y en el uso de armas según la situación, con momentos donde conviene avanzar con cautela y aprovechar el entorno. También incorpora una narrativa ligada a sus personajes sobre una serie de hechos que se van revelando conforme se progresa.

The 9th Charnel – Gameplay Trailer

A la espera de mejores semanas

Esta semana viene más bien cortita, de esas sin muchas novedades relevantes, pero que dejan algo de espacio para ponerte al día con otros títulos pendientes. Aun así, hay un par de producciones a tener en cuenta como ‘Highguard’, con su estreno gratuito y ‘The 9th Charnel’ que pone el broche el viernes con su ración de terror. ¿Cuál te apetece más para probar durante estos días?