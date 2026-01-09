Amazon Prime regala 11 juegos en enero: fechas, cuáles son y cómo reclamarlos

Amazon Prime es conocido principalmente por ofrecer envíos rápidos y gratuitos en millones de productos; pero sus ventajas van mucho más allá.

Los suscriptores también tienen acceso a Amazon Music, al catálogo de películas y series de Prime Video sin coste adicional -con más de 30 estrenos en 'streaming' presentados el pasado 5 de enero- y a Amazon Luna, el servicio de videojuegos en la nube de la compañía.

Precisamente en este último apartado, la plataforma ha decidido empezar 2026 por todo lo alto, sumando a sus recientes estrenos audiovisuales un total de 11 juegos gratuitos que los usuarios pueden adquirir durante el mes de enero.

Tres juegos ya disponibles

De los once títulos anunciados, tres ya pueden obtenerse desde este momento por los suscriptores de Amazon Prime.

Se trata de:

Sid Meier's Civilization VI.

Brigador: Up-Armored Edition.

Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition.

Estos juegos ya pueden añadirse a la biblioteca personal de Amazon Luna y permanecerán allí para siempre, sin coste adicional.

Calendario completo de juegos gratuitos en enero de 2026

A lo largo del mes, Amazon irá desbloqueando el resto de títulos en diferentes fechas. Esta es la lista completa de los 11 juegos gratuitos de Amazon Luna en enero de 2026:

Disponibles el 15 de enero

Brigador: Up-Armored Deluxe.

Gunslugs: Rogue Tactics.

DeathKeep.

Disponibles el 22 de enero

Harold Halibut.

D&D Stronghold: Kingdom Simulator.

Disponibles el 29 de enero

Al-Qadim: The Genie's Curse.

Technotopia.

ELDERBORN.

Cómo descargarse los juegos gratis

Esta promoción está disponible exclusivamente para suscriptores de Amazon Prime, aunque la plataforma recuerda que existe una prueba gratuita de 30 días para nuevos usuarios.

Para conseguir los juegos, basta con seguir estos pasos:

Acceder a Amazon Luna. Iniciar sesión con la cuenta de Amazon. Entrar en la sección Reclama Juegos y añadir los títulos disponibles.

Amazon Luna continúa ampliando su catálogo con este tipo de promociones, convirtiéndose en un incentivo más para los aficionados a los videojuegos dentro del ecosistema Prime.