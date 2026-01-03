PlayStation Plus no será igual este 2026: el ajuste que afectará a los jugadores

Hubo un tiempo —en plena era PS3— en el que PlayStation Plus era poco más que un “extra” para entusiastas: una suscripción premium con ventajas como contenidos y promociones, lanzada el 29 de junio de 2010.

La transformación llegó con el salto generacional. Desde PS4, Sony convirtió la suscripción en una pieza central del ecosistema: el multijugador online pasó a requerir PS Plus, un cambio que dejó de ser opcional para cualquiera que quisiera jugar conectado.

Años después, el modelo terminó de consolidarse con la reestructuración en tres niveles —Essential, Extra y Premium—, que expandieron el servicio hacia catálogos más amplios y beneficios escalonados.

Ahora, Sony prepara otro giro de guion con fecha marcada en rojo: enero de 2026. Y no es un ajuste menor. Es un punto de inflexión que, en la práctica, impactará sobre todo a quienes aún no han dado el salto a la generación actual.

Adiós definitivo a los juegos de PS4

El cambio clave es directo: a partir de enero de 2026, los juegos de PS4 dejarán de ser un beneficio “principal” dentro de las ventajas de PlayStation Plus (incluidos los juegos mensuales), y pasarán a ofrecerse solo de forma ocasional. En otras palabras: el servicio se orienta a PS5 como prioridad.

Sony lo plantea como una evolución natural: cada vez más jugadores están en PS5 y, por tanto, la estrategia de contenido se ajusta a ese consumo. Pero el resultado práctico es evidente: el componente “intergeneracional” que aún sostenía parte de la propuesta para PS4 se reduce a una presencia esporádica, con excepciones puntuales para títulos que funcionen en PS4 y PS5.

El contexto temporal también pesa. Para cuando llegue ese corte —enero de 2026, en apenas unos días—, PS5 habrá superado holgadamente los cinco años desde su lanzamiento global de noviembre de 2020.

Mismo precio, menos beneficios para la vieja generación

Aquí está la fricción: el usuario de PS4 se queda, en términos de contenido nuevo mensual, en una especie de “tierra de nadie”. Si tu consola principal sigue siendo PS4, el valor diferencial de canjear nuevos títulos mensuales pensados para tu plataforma se diluye, mientras que la cuota del plan PlayStation Plus Essential sigue siendo la misma suscripción del ecosistema (no existe un “Essential para PS4” más barato).

Sony, eso sí, no corta el servicio de raíz para la generación anterior. Los miembros conservarán tres pilares importantes:

Multijugador online (requerido en la mayoría de juegos).

(requerido en la mayoría de juegos). Descuentos y promociones de PlayStation Store vinculadas a la membresía.

y promociones de vinculadas a la membresía. Acceso a los juegos de PS4 ya canjeados anteriormente: no se pierden mientras se mantenga la suscripción activa.

El matiz es lo que lo cambia todo: seguirás pagando por PlayStation Plus, pero desde PS4 lo harás por un servicio más limitado en novedades mensuales respecto a quien esté en PS5, precisamente porque el contenido nuevo tenderá a centrarse en la consola actual.

La transición inevitable a PS5 y el mercado futuro

Desde un punto de vista práctico, PS5 pasa a ser el lugar donde Sony quiere que esté el usuario para “exprimir” el valor de PlayStation Plus a partir de 2026. Y no solo por la suscripción: PS5 es una plataforma con mejoras técnicas y de experiencia (como el uso de SSD de alta velocidad, el impulso a la inmersión con tecnologías propias y el ecosistema de nueva generación) que Sony ha destacado desde su lanzamiento y en retrospectivas oficiales de la consola.

A eso se suma una realidad de mercado cada vez más visible: las bibliotecas se están mezclando más de lo que parecía posible hace unos años. Microsoft, por ejemplo, confirmó ports de juegos originalmente asociados al ecosistema Xbox —como Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded o Sea of Thieves— para consolas PlayStation (PS5/PS4, según el título).

Y, por si faltaba un factor externo, está el económico. Sony no ha anunciado una subida de precio de PS5 “por esto”, pero firmas de análisis del sector advierten de una presión creciente por el coste de componentes: TrendForce ha señalado que el encarecimiento de la memoria puede elevar su peso dentro del coste de materiales de las consolas hacia 2026, complicando la dinámica tradicional de abaratar hardware con el paso del tiempo e incluso abriendo la puerta a subidas de precio en algunos mercados para compensar márgenes.

La conclusión es incómoda, pero clara: enero de 2026 no es solo una fecha de calendario para PS Plus. Es el momento en el que Sony deja de tratar a PS4 como un pilar “equivalente” dentro de su suscripción y empuja, con hechos, hacia una transición donde PS5 no es el futuro sino el estándar.