Videojuegos
Funcom revela las características generales del Capítulo 3 de Dune: Awakening
La mayor actualización hasta la fecha de Awakening anticipa más contenido, mejor jugabilidad y nuevas formas de progresar
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Si te encuentras entre la multitud de jugadores de ‘Dune Awakening’ presta atención porque Funcom ha revelado los primeros detalles de su Capítulo 3, que es la actualización gratuita que llegará próximamente al título de supervivencia de mundo abierto inspirado tanto en el libro de Frank Herbert, como en las películas de Denis Villeneuve.
Actualización gratuita Capítulo 3
La mayoría de las mejoras y añadidos del nuevo periodo responden a las peticiones y comentarios de los jugadores. Entre ellas se proponen nuevas formas de progresar tras alcanzar el rango 6. También se pretende dar a los jugadores opciones más profundas y modos más significativos de progresar en el JcE y en otras vertientes de juego.
“Sabemos que los jugadores quieren una experiencia más rica cuando llegan al final de la historia principal del juego, y esta actualización sienta las bases para lo que está por venir”, adelantó Joel Bylos, director creativo de Dune: Awakening. “Hemos reconstruido el Landsraad desde cero, añadiendo nuevas formas de conseguir recompensas, ya juegues en solitario o en grupo. Hemos ampliado los rangos de facción e introducido el nuevo sistema de Especializaciones. También incluimos escenarios con las nuevas misiones y estaciones experimentales imperiales, donde la dificultad y las recompensas se irán incrementando gradualmente. Nuestro objetivo es dar a los usuarios más opciones que nunca cuando acaben la historia principal del juego”.
Una enorme cantidad de cambios,
Con todo, la mayor actualización de ‘Dune: Awakening’ desde su lanzamiento, también aporta una buena cantidad de revisiones al formato de combate. Por ejemplo, se estrenan las Dual Blades, el Pyrocket y se ha reajustado el Estoque.
Raiders of the Broken Lands
Con la misma fecha de lanzamiento que la actualización gratuita se lanzará ‘Raiders of the Broken Lands’, que está incluido en el pase de temporada sin costo adicional. Este DLC responde a una de las peticiones más solicitadas por los jugadores, que demandan más elementos con los que construir. Por esto, llega con 74 piezas de construcción y 17 decoraciones inspiradas en los Imperium’s Smugglers, además de un destiltraje, un conjunto de armadura ligera y pesada, variantes de armas, retales y gestos.
Larga vida a Arrakis
Si andas despistado sobre este juego, no está de más saber que ‘Dune: Awakening’ es un título de supervivencia multijugador a gran escala ambientado en el icónico planeta Arrakis, es decir, en el universo de la franquicia homónima con gráficos de última generación, profundos sistemas de construcción y combate. Está disponible en Steam para PC, con versiones de consola planeadas para 2026.
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA