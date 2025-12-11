The Game Awards 2025: horario y cómo ver los premios a los mejores videojuegos del año

En unas horas, los fans de los videojuegos tienen una cita importante, ya que se celebra la gala de los Game Awards.

En esta gala, entre otros galardones, se entregará el premio al mejor videojuego del año y, además, se anunciarán 'trailers' de los diferentes juegos que se estrenarán el año que viene.

Horario

La gala se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles a las 19.30 horas de este jueves (1.30 am del viernes día 12, hora peninsular española).

En México comenzará sobre las 18:30 del jueves, en Uruguay a partir de las 19:30 del jueves y en Brasil, será en torno a las 22:30 de este jueves.

Se prevé que la duración estimada del evento sea de unas tres horas y media; por lo tanto, en España acabaría alrededor de las 5 de la madrugada.

Dónde ver la gala

The Game Awards ha anunciado que se podrá seguir la gala en directo a través de su página oficial y de su canal de Youtube

Además, por primera vez los Game Awards se podrán seguir a través de Prime Video o Twitch en cualquier parte del mundo.

En redes sociales, las cuentas de The Game Awards en X, TikTokInstagramFacebook y Kick harán un seguimiento en directo de la gala.

Nominados al juego del año

Este año, los nominados al ‘Game of the year’ (Juego del año), que es el premio de más prestigio de los Game Awards, han sido: