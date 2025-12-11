Eventos
The Game Awards 2025: horario y cómo ver los premios a los mejores videojuegos del año
Hades II y Clair Obscure: Expedition 33 entre los favoritos a ganar el galardón a Juego del año
'OD' se perfila como el proyecto más ambicioso y experimental de Hideo Kojima hasta la fecha
Todo dispuesto para el aluvión que tiene preparado 'The Last of the Druids en Path of Exile 2'
Cristina Sebastián
En unas horas, los fans de los videojuegos tienen una cita importante, ya que se celebra la gala de los Game Awards.
En esta gala, entre otros galardones, se entregará el premio al mejor videojuego del año y, además, se anunciarán 'trailers' de los diferentes juegos que se estrenarán el año que viene.
Horario
La gala se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles a las 19.30 horas de este jueves (1.30 am del viernes día 12, hora peninsular española).
En México comenzará sobre las 18:30 del jueves, en Uruguay a partir de las 19:30 del jueves y en Brasil, será en torno a las 22:30 de este jueves.
Se prevé que la duración estimada del evento sea de unas tres horas y media; por lo tanto, en España acabaría alrededor de las 5 de la madrugada.
Dónde ver la gala
The Game Awards ha anunciado que se podrá seguir la gala en directo a través de su página oficial y de su canal de Youtube
Además, por primera vez los Game Awards se podrán seguir a través de Prime Video o Twitch en cualquier parte del mundo.
En redes sociales, las cuentas de The Game Awards en X, TikTokInstagramFacebook y Kick harán un seguimiento en directo de la gala.
Nominados al juego del año
Este año, los nominados al ‘Game of the year’ (Juego del año), que es el premio de más prestigio de los Game Awards, han sido:
- Clair Obscur: Expedition 33.
- Death Stranding 2: On the Beach.
- Donkey Kong Bananza.
- Hades II.
- Hollow Knight: Silksong.
- Kingdom Come: Deliverance 2.
