Dan Houser, cofundador de Rockstar, dispara contra la inteligencia artificial: "La IA se autodestruirá"

Dan Houser, creador de franquicias como ‘GTA’ y ‘Red Dead’, además de uno de los nombres más influyentes en la historia de los videojuegos, vuelve a la actualidad para abordar el papel de la inteligencia artificial, un tema muy ligado a la realidad actual de la industria del ocio electrónico. Sus palabras no han sido precisamente diplomáticas con esta tecnología. En una entrevista con Virgin Radio UK, el cofundador de Rockstar Games explica que existen grandes riesgos en el camino que está tomando la IA generativa.

La IA no supera (ni superará) la creatividad humana

“Algunas de las personas que están dando forma al futuro de la humanidad y de la creatividad a través de la IA no son precisamente las más humanas ni las más creativas”. Con esto, Houser critica directamente al grupo que hoy intenta definir el próximo concepto de creatividad basándose en modelos de IA. En su interpretación, muchas de estas figuras ni siquiera comprenden qué permite que el proceso creativo sea genuinamente humano. La idea de reemplazar la percepción artística con herramientas automatizadas, argumenta, es un error que la industria está asumiendo sin hacer demasiadas preguntas.

El padre de Rockstar enfatiza en algunos entusiastas de la tecnología que promueven, de forma más o menos explícita, la idea de que la IA podría llegar a superar la capacidad creativa de la humanidad. Houser considera que ese relato esconde intereses cuestionables y puede condicionar de forma preocupante el rumbo de la cultura. La pregunta que plantea es ¿quién debería realmente decidir ese futuro?

Un sistema que se alimenta de sí mismo hasta que se autodestruye

Houser señala riesgos tanto en el aspecto técnico como en el plano filosófico. Los modelos rastrean la red en busca de datos, pero esa misma red se llenará cada vez más de contenido generado por la propia IA. Si los sistemas terminan entrenando sobre material producido mayoritariamente por otros sistemas, se crea un ciclo degenerativo que, en última instancia, podría llevar a la tecnología a “comerse a sí misma”. El resultado sería una disminución constante de la calidad del contenido generado al diluirse la base de información original.

Houser compara este escenario con el origen de la enfermedad de las vacas locas. Es decir, alimentar vacas con restos de otras vacas fue la receta para el desastre. En su opinión, algo similar puede ocurrir si el ecosistema digital se llena de “slop” generado por modelos y esa mezcla se convierte en la materia prima de la siguiente generación de herramientas de IA.

Teoría de internet muerto

Este panorama articulado en lo que se denomina 'Teoría de internet muerto', anticipa una red saturada de contenido reiterativo y artificial hasta el punto de que las fuentes fiables y las creaciones humanas se vuelven difíciles de distinguir por el usuario y pierden su relevancia. Houser teme que este colapso de la originalidad comprometa buena parte de internet tal y como lo conocemos.

Aun así, admite que la IA puede ser muy eficiente en determinadas tareas prácticas. Su planteamiento no es partidario de apagar los servidores, sino de situar la herramienta en su sitio. En este aspecto, su postura no está tan lejos de lo que promulga Hideo Kojima. El creativo japonés también lo interpreta como un apoyo útil para automatizar trabajo rutinario, pero que no sustituye a la creatividad humana ni garantiza grandes avances artísticos por sí sola.

Centrado en varios aspectos culturales

Houser, responsable de obras como ‘GTA V’ y ‘Red Dead Redemption 2’, dejó Rockstar en 2020 para dedicarse a otros proyectos. Actualmente dirige Absurd Ventures, una empresa dedicada a la creación de nuevas propiedades intelectuales para cine, cómics, videojuegos y otros medios. Su primera novela, ‘A Better Paradise Volume One: An Aftermath’, se publicó el 14 de octubre de 2025 en inglés y forma parte de un proyecto transmedia que incluye ficción sonora y un videojuego en desarrollo ambientado en el mismo universo.