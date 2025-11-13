Marvel's Wolverine se presenta como uno de los lanzamientos más ambiciosos de 2026

Aunque no era muy difícil de interpretar, Sony ha reafirmado que ‘Marvel's Wolverine’ será uno de los títulos más importantes de su catálogo para 2026, reforzando así la estrategia de los japoneses para mantener PS5 como la plataforma de referencia para juegos exclusivos.

Todos pendientes de GTA VI

La previsión llega desde la dirección financiera de la compañía (CFO), Lin Tao, que durante una reunión con inversores pocos días después de que Insomniac Games indicó la ventana de lanzamiento para otoño de 2026, advierte que la producción será un pilar fundamental en las ventas de software de Sony, especialmente tras el retraso de ‘Grand Theft Auto VI’ al 19 de noviembre de 2026.

Logan más oscuro y maduro

La ejecutiva anticipa que ‘Wolverine’ servirá como título estratégico para el citado período, ofreciendo al público una experiencia exclusiva de alto nivel, y ayudando a mantener la relación de los jugadores con el ecosistema PlayStation.

Anunciado oficialmente en 2021, ‘Marvel's Wolverine’ se está desarrollando con un planteamiento más oscuro e intenso que el de los anteriores juegos de héroes de Marvel. Las primeras imágenes y vídeos de jugabilidad publicados muestran combates violentos, mecánicas de acción muy vistosas y enemigos tan carismáticos como Mística, Omega Red y los Centinelas.

La narrativa promete explorar el lado más humano de Logan, con sus dilemas morales y momentos de tensión en diversos lugares del mundo, incluyendo entornos urbanos en Japón y regiones salvajes de Canadá, ampliando la sensación de escala y diversidad del universo. En general, lo mostrado por Insomniac Games apunta a que el estudio ha logrado alcanzar un nivel de detalle cinematográfico, con animaciones, efectos visuales e interacciones con el entorno que transmiten la sensación de estar en el mundo real del personaje.

¿Qué más dices que está en desarrollo?

Además de ‘Wolverine’, se han multiplicado los indicios que indican el desarrollo de un spin-off de ‘Marvel's Spider-Man’ centrado en Venom, con Eddie Brock como protagonista. Aunque Sony y Marvel aún no lo han confirmado oficialmente, la información sugiere que el equipo de desarrollo pretende “mantener el nivel de calidad y fidelidad narrativa que hizo tan aclamados los títulos anteriores de Spider-Man.”

Haluk Mentes, director general de Marvel Games, recientemente aseguraba que la larga colaboración convierte a Insomniac Games en el estudio perfecto para expandir la presencia de Marvel en PlayStation, con el potencial de explotar diferentes perspectivas de personajes clásicos y nuevas historias dentro del mismo universo.

Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer

Exclusividad con sello PlayStation

Exclusivo de PS5, ‘Marvel's Wolverine’ representa una de las mayores apuestas de Sony para 2026, considerado internamente como un título que es capaz incluso de influir en el rendimiento comercial de la consola. En paralelo, la llegada de ‘Wolverine’ se produce en un momento en que Sony busca fortalecer aún más su catálogo de exclusivos, diferenciándose de las estrategias de otras plataformas que priorizan el juego multiplataforma.