GTA 5 ya ha vendido 220 millones de copias y 20 han sido sólo el último año

Aunque en primer término la determinación de Take-Two Interactive de posponer el lanzamiento de ‘Grand Theft Auto 6’ (GTA 6) ha perjudicado al valor de las acciones, su director ejecutivo, Strauss Zelnick, asegura que los inversores no tienen motivos para preocuparse por el futuro de la compañía. Esto se debe a que aún pueden confiar en el funcionamiento de la entrega de 2013 para seguir generando ingresos sustanciales.

220 millones de juegos vendidos

En una entrevista con The Game Business, Zelnick revela que ‘GTA 5’ ya ha superado los 220 millones de unidades vendidas. De acuerdo a los últimos datos ofrecidos por la compañía, se calcula que 20 millones de esas ventas se registraron solo el año pasado, unos datos envidiables para cualquier producto relacionado con el mundo de los videojuegos. Según el director ejecutivo de Take-Two Interactive el continuo interés del público en el juego, que debutó en PlayStation 3 y Xbox 360, se explica por el apoyo activo que siguen recibiendo las versiones para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

GTA 5 y GTA Online siguen creciendo

Durante la charla, Zelnick explica que esta es una de las principales razones por las que pueden permitirse el lujo de posponer el próximo capítulo de la franquicia. Explica que cuando la compañía anuncia una fecha, es porque realmente creen que pueden cumplir los plazos. Sin embargo, su equipo directivo siempre preferirá posponer los proyectos si perciben que un poco más de trabajo podría resultar en un mejor producto.

“Cuando fijamos la última fecha, dijimos que, si un juego necesitaba más trabajo para alcanzar su máximo potencial, le daríamos más tiempo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Estamos muy satisfechos con esta fecha de lanzamiento. Pertenece al mismo año fiscal, resulta ser una excelente ventana de lanzamiento y, por supuesto, apoyamos plenamente la forma de trabajar de Rockstar”.

El ejecutivo también destaca que ‘GTA 5’, y especialmente su componente ‘GTA Online’, siguen ganando popularidad. Según él, el plan de suscripción GTA+ está ganando nuevos miembros a un ritmo regular y ha registrado un crecimiento del 20% interanual. No obstante, a pesar de ser el juego más popular de la saga, su quinta entrega aún está lejos de ser el título más vendido de todos los tiempos, posición que sigue ostentando ‘Minecraft’.

Unos 20 millones de copias solo en el último año

Ahora ‘Grand Theft Auto 6’ tiene una nueva fecha de lanzamiento fijada el 19 de noviembre de 2026, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S y sin versión de PC anunciada por el momento. Tras el primer tráiler publicado en diciembre de 2023, donde se confirmaba el regreso a una Vice City actualizada dentro del estado de Leonida y la presencia de dos protagonistas, Lucia y Jason, el plan inicial era llegar a las tiendas en otoño de 2025, después pasó al 26 de mayo de 2026 y, finalmente, a este noviembre de 2026, con el argumento de que el equipo necesita más tiempo para terminar y pulir un proyecto que aspira a convertirse en el gran estreno de la generación.

Grand Theft Auto VI - Trailer 2

Una saga plagada de antecedentes

La franquicia ‘Grand Theft Auto’ nació en 1997 con un formato de vista cenital desarrollado por DMA Design, pero dio el salto definitivo al gran público con ‘GTA 3’ en 2001 y el tridente ‘Vice City’ (2002) – ‘San Andreas’ (2004) – ‘GTA 4’ (2008), que asentaron la fórmula de mundo abierto urbano. En 2013 llegó ‘GTA 5’, convertido en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos y respaldado por los ingresos continuos de ‘GTA Online’, un éxito tan prolongado que ha permitido al estudio estirar al máximo los plazos de su siguiente y esperada entrega.