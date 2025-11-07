Novedades
'GTA VI' desplaza de nuevo sus planes de lanzamiento
La desarrolladora ahora establece una nueva fecha para noviembre de 2026
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Rockstar Games ha anunciado en sus redes que ‘GTA VI’ se pospone otros seis meses. La nueva fecha de lanzamiento es el 19 de noviembre de 2026 para el juego que hasta ahora estaba previsto para el 26 de mayo. La compañía explica que necesita tiempo adicional para finalizar el desarrollo "con la calidad que los jugadores esperan y merecen”.
Rockstar ha compartido disculpas y agradecimientos a los seguidores a través de su cuenta oficial, subrayando que el objetivo es llegar al estándar de la saga. Pero con este nuevo rumbo se confirma el segundo aplazamiento desde la ventana inicial de 2025.
GTA VI, ¿el mayor lanzamiento de la historia?
El tamaño del proyecto continúa creciendo con este tiempo extra de producción. No obstante, no pocos análisis de mercado prevén ventas de miles de millones de dólares en las primeras semanas, con el potencial de firmar el mayor estreno del sector. El propio Financial Times se ha mantenido en esta línea durante todo el año.
Lo que se sabe del juego y su contexto
La historia se desarrolla en el estado de Leonida y en una Vice City moderna, con Jason y Lucía como protagonistas. El desarrollo se coordina desde Rockstar North con apoyo de estudios globales, en una producción que supera la década desde el lanzamiento de 'GTA V' en 2013.
¿Y el modo online?
Circulan rumores sobre sesiones multijugador más concurridas, con horquillas que van de 64 a 96 jugadores por servidor. No hay confirmación oficial por parte de Rockstar y por tanto conviene tratarlo con cautela hasta que la compañía comparta los detalles oficiales.
Las repercusiones en la industria
En todo caso, este desplazamiento rompe el calendario de muchas producciones de terceros que pretenden evitar cualquier coincidencia con su puesta de largo e incluso puede afectar previsiones en la venta de hardware. Distintos informes ya estiman descensos de hasta 700.000 consolas vendidas de menos en 2025 tras el aplazamiento a mayo de 2026. Ahora habrá tiempo para comprobar el efecto de este nuevo cambio en los plazos de comercialización.
