Bohemia eleva el pulso de 'Arma Reforger': actualización 1.6 y ganadores del Make Arma Not War 2025
La desarrolladora celebra el talento de su comunidad y anuncia los vencedores de su concurso de modders
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La desarrolladora Bohemia Interactive ha decidido cerrar el año de ‘Arma Reforger’ con un doble golpe que subraya su ADN: su apreciada comunidad, así como la evolución constante. Por un lado, la compañía ha desvelado la lista de ganadores de su concurso ‘Make Arma Not War 2025’, una celebración global de modding en la que han participado más de 200 usuarios repartidos en tres categorías.
Por otro lado, hace unos días lanzaba la actualización 1.6, un paquete que posiblemente sea la mayor ampliación de contenido desde el estreno del juego y que, además, recupera la isla de Kolguyev, introduce la Operación Omega y reimagina el modo Conflicto. Dos noticias que dibujan el presente de un proyecto concebido como laboratorio y puente natural hacia el futuro de la serie.
Talento y variedad
El certamen Make Arma Not War 2025 ha confirmado, una vez más, el pulso creativo de los modders. En la categoría Assets, el podio lo encabezó British Forces de TepacheLoco, seguido por Realistic Combat Drones de SalamiBoi; también destacaron localizaciones y mapas como Kunar Province (KIOK), Novka (Kaffeina) o Worthy Islands (Chewie). En Playable Content, la victoria fue para Freedom Fighters de JohnnyKerner, con propuestas como Conflict Escalation (Ironbeard), Escapists (NotSocrates), IPC Kunar PVE (IronPotStewingMaster) y Just In Time (r34p3r) completando una categoría muy reñida. La siempre imprevisible Wildcard coronó ACE Anvil (ACE), seguida por Skyhook (Soul_Assassin), Realism Overhaul (Maisteri), UAB Move Terrain Objects (Shelestov) y NV-System (Tonic).
Además, en colaboración con la fundación Stack Up, Bohemia entregó el premio especial Don’t Fight Alone, destinado a visibilizar los efectos positivos del juego en la salud mental y a apoyar a veteranos. El galardón, dotado con 3.000 dólares, recayó en el mod Rock Paper Scissors de Brickloco. Todos los proyectos presentados pueden explorarse directamente desde la página del juego.
Una expansión de gran calado
En paralelo, la actualización 1.6, disponible desde el pasado 30 de octubre de 2025, se ha propuesto expandir el terreno de operaciones. Por un lado, Kolguyev regresa reconstruida con Enfusion. Se trata de un paisaje volcánico de pinos, crestas rocosas, instalaciones industriales y aguas termales que ofrece nuevas oportunidades tácticas, además de una identidad marcada frente a los valles de Everon. El modo Conflicto se reinventa con Headquarters Commander (HQC), que nos coloca al mando de recursos y bases para añadir un sistema que empuja a planificar, priorizar y ser creativos en cada despliegue.
Para aquellos que prefieran disfrutar en solitario, se incorporan dos experiencias diseñadas a la vieja escuela: Operación Omega, una campaña de cinco episodios y Apoyo Aéreo, con misiones centradas en transporte en helicóptero, logística y apoyo cercano. El arsenal también se amplía con RPG-22 y RPG-75, nuevos camuflajes, bengalas de mano y herramientas de ingeniería como sacos de arena construibles, armas estáticas y minas antipersona. Entre las mejoras de sistema sobresalen el desplazamiento sobre vehículos, la revisión de las facciones FIA, compatibilidad con HOTAS y periféricos, efectos ambientales más ricos y ajustes de rendimiento.
Banco de pruebas Enfusion
Arma Reforger no pretende ser un 'Arma 4 reducido', sino un campo de pruebas y un sandbox militar accesible en consolas y PC, alimentado por mods y eventos que mantienen la comunidad en ebullición. Con la energía del concurso y el músculo de la actualización 1.6, el mensaje queda bastante claro: Reforger sigue siendo el lugar donde Bohemia y su comunidad experimentan, afinan y comparten la guerra simulada que vendrá.
